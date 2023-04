Linares: “Conseguimos aprobar la Ley de alcohol cero al volante”

La votación fue 48 a 9 y determinó que la normativa de tolerancia cero al alcohol en la conducción será a nivel nacional.

Carlos Linares, senador nacional del Frente de Todos por Chubut, indicó a LU4 que “Es una ley que tiene alcance nacional y debe ser promulgada en cada provincia y municipio, que costó mucho dolor de familias de accidentes viales; pero por suerte ya se aprobó y debe trabajar mucho en la aplicación, control y prevención”.

“Esta ley no afecta a ninguna provincia en especial, tampoco a la ruta del vino ni nada de eso, pero todos debemos adaptarnos a esta nueva normativo de alcohol cero al volante desde ahora y con vistas al futuro”, agregó.

El legislador expresó que ante los dichos de Agustín Rossi dijo que Macri, Cambiemos y Milei son parte de lo mismo y por eso coinciden en anunciar que cerrarán LU4 y Radio Nacional, “Eso no me asombra porque es lo que representan, pero ellos piensan en un país chiquito que no supera la General Paz, por eso se oponen a Aerolíneas o los trenes argentinos”.

Luego sostuvo que “Ya sabemos lo que son capaces de hacer como lo mostraron en el gobierno anterior, por eso la gente tiene que pensar muy bien y definir a quién votar en las elecciones de este año”.

En cuanto al calendario y la fórmula electoral en Chubut manifestó que “Hacer votar a la gente dos semanas de las PASO, para después votar en agosto, octubre y nuevamente si hay segunda vuelta es algo que no comparto. Estoy convencido que debe haber un acuerdo en el Partido Justicialista y para eso tenemos que estar todo juntos para defender un proyecto nacional y de provincia”.