Linares: “Conseguimos 47.000 millones de pesos en obra pública para Chubut”

Carlos Linares, senador nacional del Frente de Todos por Chubut, manifestó a LU4 que “En el tema presupuestario hay que rescatar que vamos a tener presupuesto, cosa que no pudimos tener el año pasado por la intransigencia de la oposición; pudiendo contar todas las proyecciones para el 2023 con un mejor panorama según lo que nos dijo el ministro Sergio Massa”.

El legislador agregó que “Lo primero que debo responder al senador Ignacio Torres es que no participa de la Comisión de Presupuesto y deberíamos estar todos juntos defiendo los fondos para los chubutenses. Por ejemplo, esta la obra del Interconectado que no es solamente para Comodoro, hay una partida importante para la toma del acueducto, o la circunvalación y obras públicas por 47.000 millones de pesos para la provincia”.

Luego adelantó que “Estamos peleando por el tema del subsidio al transporte porque la mayoría de los fondos en la actualidad sale de los Municipios”.

Finalmente resaltó que “Es mentira que haya un recorte del 15% en las partidas de educación y es impensado que en un gobierno como el nuestro se recorten los fondos para la discapacidad, ciencia y tecnología o educación. Solo hay que recordar qué hicieron en los cuatro de macrismo y se verá lo distintos que somos como gobierno”.