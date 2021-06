Linares confirmó que el PJ no hará alianza con el ChuSoTo

Carlos Linares, presidente del PJ de Chubut, manifestó a LU4 que el plenario del Partido Justicialista decidió no habilitar la posibilidad de concretar una alianza con el oficialismo del ChuSoTo.

“Se hizo el trámite formal y se conformó el plenario con una presencia del 90% de los integrantes para definir el tema de las alianzas políticas. Quedó prohibido hacer alianza con el ChuSoTo por las claras diferencias políticas que tenemos”, explicó.

Luego indicó que “Tenemos diferencias desde la época electoral y las seguimos sosteniendo por la manera en los manejos de las políticas provinciales, aunque estamos siempre dispuestos para todo que se pueda hacer para ayudar a la provincia y el Justicialismo siempre estará presente y marcando las diferencias cuando no estemos de acuerdo”.

Linares comentó que “Por temas personales suspendimos a cumbre de hoy, con temas particulares de algunos integrantes, pero seguramente antes del fin de semana nos vamos a estar juntando”.

Respecto del pedido efectuado por los dirigentes sindicales del peronismo, el ex intendente de Comodoro Rivadavia y precandidato del PJ señaló que “El movimiento obrero es un brazo que compone las filas del Justicialismo. Acá nadie proscribió a nadie y es bienvenido todos los quieren dialogar y hacer sus planteos arriba de la mesa”.

Finalmente sostuvo que “Estamos trabajando todos juntos con compañeros que hacía mucho no nos juntábamos, y lo hacemos pensando en el futuro, fortaleciendo la confianza y el buscando el mejor camino para conformar un gran frente de unidad para el que tenemos hasta el 24 de julio como plazo”.

