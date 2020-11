Linares busca la presidencia del PJ, como paso previo a la senaduría

Dos listas se presentaron para las internas del PJ que, si no hay inconvenientes, se celebrarán el 29 de noviembre. La lista con mayores expectativa es la que finalmente pudieron conformar de acuerdo los dirigentes de mayor peso, como Carlos Linares, Juan Pablo Luque, Gustavo Mac Karthy, Carlos Eliceche y al que se sumaron Gustavo Sastre y Adrián Maderna.

A esa lista, Movimiento de Integración Peronista, también se sumaron los sectores de la senadora Nancy González y el de Miguel “Coné” Díaz.

La lista de Movimiento Integración Peronista, en Comodoro Rivadavia es encabezada para el Congreso Provincial por el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, y al Consejo de Localidad por la ex concejal Judith Jozami.

Para el Consejo Provincial, de donde sale el presidente del PJ –que se elige entre los consejeros provinciales electos de cada ciudad de Chubut-, la lista es encabezada por Carlos Linares, seguido por la diputada provincial Adriana Casanovas, el secretario de Coordinación del municipio, Gustavo Fita, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, el actual titular del partido, Ricardo Mutio, y la secretaria privada del intendente Juan Pablo Luque, María José Aizpoelea.

En Puerto Madryn, el diputado Carlos Eliceche encabeza el sector al Consejero Provincial, y en Trelew la lista lleva al ex intendente y ex vicegobernador, Gustavo Mac Karthy como cabeza, seguido por Florencia Papaiani, Belén Baskovc y Gustavo Cardoso, el hombre propuesto por Adrián Maderna.