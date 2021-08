Linares aseguró que es el Frente de Todos el que «está poniendo en marcha al país»

El ex intendente y precandidato al Senado por el Frente de Todos, Carlos Linares, reiteró que solo la «fuerza política, las ideas y las convicciones del Frente de Todos, son las que están sacando adelante el país, luego de cuatro años nefastos de la gestión Macri y la pandemia».

Luego de los discursos de presentación de precandidatos, el viernes en el paseo costero de kilómetro 5, Linares dialogó con La Posta Comodorense TV, ante quien remarcó que «la unidad del justicialismo es una realidad y esto no solo se ve reflejado en los actos sino en el accionar concreto. Siempre nos toca hacernos cargo, y así como tuvimos los mejores 12 años con Kirchner, ahora estamos revirtiendo lo que dejo Macri y esta pandemia universal».

Ante esta «doble pandemia, la cosa no es fácil. Va a costar pero rápidamente ya se están viendo resultados y vamos a seguir trabajando para dar vuelta esta situación, sobre todo pensando y trabjando para los que menos tienen», afirmó.

Finalmente, el precandidato se refirió criticamente al gobierno provincial de Mariano Arcioni que «en lugar de dar respuestas, desvía la atención cuestionando a los intendentes, como Adrián Maderna de Trelew. Cada uno tiene que cumplir su rol. Los intendentes no están a cargo de la Educación, la Seguridad y la Salud, y lo concreto es que este gobierno provincial no está haciendo nada, no tiene obra pública y lo que se hace en salud y seguridad es por el compromiso de los trabajadores, que siguen haciendo sus tareas sin cobrar, y el aporte de los intendentes», sentenció.