Linares: “Arcioni no es peronista y desprecia la política”

“Arcioni no es peronista ni tampoco afiliado al justicialismo, es alguien que desprecia la política y si quiere participar en algún partido tiene que hacer política, pero él no cree que la política sea una posibilidad de concretar cambios”, enfatizó el ex jefe comunal comodorense.

Luego indicó que “El gobernador no representa el sentir del PJ y no tiene nada que ver con nosotros, porque somos otra cosa diferente y lo hemos demostrado cuando nos tocó gobernar en Comodoro Rivadavia”.

Sobre las internas justicialistas, explicó que “Hasta el 3 de diciembre de este año hay tiempo para llamar a elecciones internas en el PJ, salvo que surja una ley nacional que modifique esa fecha”.

Respecto de la reafiliación de aquellos que se habían alejado del PJ, expresó que “El partido va en la búsqueda de un gran acuerdo político y cuando estuvimos con Gioja el pedido del Gobierno nacional era que nos unificáramos, pero con el reglamento del partido para que los que vuelvan al partido lo hagan aceptando lo que dice el tribunal de disciplina sobre que no pueden ser candidatos en las próximas internas”.

Finalmente, subrayó que “Estando todos juntos y tirando del mismo carro, el PJ tiene que ser la gran alternativa de gobierno para la provincia del Chubut”.

La nota: