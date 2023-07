Linares: “Ahora se viene un desafío de sacar a la provincia del estado en que se encuentra”

Carlos Linares, senador nacional y presidente del PJ de Chubut, expresó a LU4 que “Hay que felicitar al que gana y fue una elección muy reñida entre Luque y Torres, que marcó una enorme paridad en toda la provincia. Ahora se viene un desafío enorme que es sacar a la provincia del estado en que se encuentra y trabajando mancomunadamente entre todos los sectores para que la gente se sienta representada”

El ex intendente comodorense agregó que “Ahora tenemos las PASO nacionales del 13 de agosto y como PJ vamos a garantizar la fiscalización de las dos listas que se presentan en la provincia, para después encaminarnos a las elecciones de octubre para hacer una excelente elección nacional”.

Linares remarcó que “En política una vez que pasan las elecciones, hay que respetar el voto de la gente y dar vuelta la página. Me enorgullece el acompañamiento que seguimos teniendo en Comodoro Rivadavia y vamos por cuatro años más de gobierno”.

Finalmente indicó que “Juan Pablo (Luque) no se queda sin nada más allá de la derrota y tiene juventud, ganas, capacidad y más de 106 mil votos que lo acompañaron para ser gobernador. La vida siempre te pone desafíos, después de ganar cuatro elecciones seguidas ganadas ahora le tocó perder esta, pero tiene una enorme capacidad de gestión y esta en el mundo de la política de Chubut”.