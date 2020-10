Liliana Ancalao : «La avaricia no tiene cura, la ignorancia si y es la educación»

Liliana Ancalao sufrió dos hackeos la semana pasada en dos encuentros culturales, a los que la poeta comodorense fue invitada especial. En el primero fue organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, en el que era la voz principal, el segundo iba a participar junto a otros cinco poetas, y donde su voz quedó trunca.

«El 22 de octubre yo era la única invitada a un taller literario organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación e intentaron hackearme cuando comencé a leer, los administradores de la sala pudieron detener ese ataque trolls. Y el otro fue el sábado 24 de octubre, en el evento «El norte y el sur de la poesía», estaba invitada con cinco poetas más que alcanzaron a leer y cuando me tocaba leer a mí, leí dos poemas. Pero luego aparecieron los hackers con insultos, interfieron la línea, en el chat también. Las personas que estaban a cargo de la actividad no tenían conocimientos como para detenerlos», relató.

Consultada sobre la raíz de semejante violencia, la poeta indica que puede advertir en esa violencia algo de lo que refleja el mundo. «Yo lo he estado pensando se inscribe dentro de otras manifestaciones racistas que han recrudecido en el mundo y en especial en Patagonia, especialmente con la discusión por los territorios. Yo no quedé afuera de esta violencia», lamentó.

En este marco, la poeta patagónica expresó que el ataque «tiene dos raíces, por un lado la raíz de la avaricia de quienes se han enriquecido con el despojo territorial de la Conquista del Desieto, Y la otras es la ignorancia y eso tiene cura porque eso e arregla con educación para que nos conozcan y puedan no solo tolerarnos sino también amarnos, que es lo que yo busco con la poesía».

Sobre la cadena de lecturas de su trabajo que se desencadenó como respuesta al ataque, se manifestó sorprendida y agradecida. En la misma como se observa en el video participaron importantes voces de la Cultura, entre ellas Teresa Parodi y María Teresa Andruetto, que tomaron parte del gran y significativo poema, «La tarde del sábado para lavar la ropa», para homenajearla y repudiar el ataque.

«Pedí en mi muro de facebook que no iban a poder acallar el mapuzungun y la poesía, me había quedado con ganas de leer mi poema «La tarde del sábado para lavar la ropa», se cumplen 100 años desde las huelgas de Santa Cruz, este poema habla sobre el pedido que hacen los peones a sus patrones, les pedí a la gente que lo leyeran en voz alta y lo pongan en mi muro, desde ese momento no paran de llegar, ayer me llegó el video con voces y adhesiones de artistas de todo el país,recibí apoyo de organizaciones mapuche, de artistas, de todos los lugares donde he estado presente».