Liberaron a los estudiantes

Hoy al mediodía se concretó, en los tribunales penales del barrio Roca, la audiencia de control y apertura relacionado a un hecho acontecido ayer a la que comparecieron como imputados Iván Barril, Elías Villarroel y Elían Godoy Spur, estudiantes de la carrera de Comunicación de la UNPSJB. Los representantes de fiscalía solicitaron se declare lega la detención, se les formalice el hecho en base a la calificación provisoria de “violación de domicilio” y no requirieron medidas de coerción para los tres.

Presidió el acto jurídico Mónica Gracía, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Marcelo Cretton, fiscal jefe y por Ariel Corredera, funcionario de fiscalía; la defensa de Godoy Spur fue ejercida por Claudio Robledo Medina, abogado particular; y la de Villarroel y Barril por María Cristina Sadino y Luciana Risso, defensoras públicas.

En un primer momento los representantes de fiscalía solicitaron se declare legal la detención ya que la misma fue en flagrancia. Personal policial de Km. 8 se encontraba haciendo un procedimiento prevencional en la zona y se requiere su presencia en Chacras de faro, por parte de la seguridad privada del lugar, que había personas que ingresaban al terreno privado.

El hecho a investigar acontece el pasado 2 de noviembre, aproximadamente a las 20 horas, Iván Barril, Elías Villarroel y Elían Godoy Spur se hicieron presentas a bordo de un automóvil Ford k color blanco, en la zona costera denominada Chacras del Faro, al costado de la ruta Nro. 1 a la que se ingresa por un camino de ripio, encontrándose con un terreno privado perteneciente a Reinaldo Van Domselaar. Ingresaron al predio sin contar con la autorización de su propietario y atravesando un socavón y un alambrado perimetral de un metro de altura para finalmente dirigirse a un tráiler estacionado en el lugar. Dicho accionar fue observado por personal de seguridad privada del lugar que dio aviso a la policía, que procedió a dirigirse al lugar y a detener a los nombrados. Calificando provisoriamente el hecho como “violación de domicilio” en calidad de “coautores” para los tres imputados. Solicitando el plazo de seis meses de investigación y no requiriendo medidas de coerción para ellos.

Seguidamente el defensor de Godoy Spur solicitó se declare ilegal la detención y que no hubo flagrancia ya que a su entender no hubo delito. Oponiéndose a la apertura de la investigación ya que la conducta que se relata es atípica, si hay atipicidad de la conducta no puede haber flagrancia, concluyó el defensor.

A continuación, la defensora de Villarroel y Barril no se opuso a la legalidad de la detención pero sí a la apertura de la investigación, acá no nos encontramos ante una morada habitada, es un tráiler, con personal de seguridad. “No se habló de las otras familias que habitan el predio”, expresó la defensora. Entendiendo que “la conducta desplegada no se ajusta al tipo penal” imputado, concluyendo.

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención de Iván Barril, Elías Villarroel y Elían Godoy Spur. Sin embargo, no autorizó la apertura de la investigación preparatoria por violación de domicilio ya que debe estar habitado, o también qué es lo que se entiende por el concepto de domicilio. En este tipo de country o barrio privado, las personas que residen en el lugar denuncian perturbación de la intimidad, pero “esto no está establecido en el relato de la fiscalía”. A escazas horas del hecho la fiscalía todavía no pudo probar que hubo un perturbación de la intimidad