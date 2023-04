Lewin: “Nuestros equipos están trabajando en el dictamen sobre el medio de comunicación”

Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Nación, fue por consultada por LU4 sobre las múltiples denuncias presentadas contra las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco por sus dichos, en el canal La Nación +, en referencia a una supuesta enfermedad de hija de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a quien responsabilizaron de tal situación, en lo que fue un claro caso de violencia política y discurso de odio.

“Nuestros equipos técnicos están trabajando en el dictamen sobre el medio de comunicación. La Defensoría no tiene ningún de capacidad sancionatoria, por eso vamos por el camino del diálogo y el pedido de disculpa. Cuando no se alcanza un nivel del diálogo el organismo que interviene es el ENACOM para determinar la sanción, que puede ir en caso muy extremos al retiro de la licencia”.

Luego manifestó que “La Defensoría del Público es una especie de Oficina de Defensa del Consumidor donde los consumidores de medios de comunicación pueden hacer su reclamo. Este fin de semana hemos recibido varios cientos de denuncias por lo que se dijo en una señal de cable sobre la vicepresidenta y la enfermedad de su hija que no participa en política, pero si lo hiciera el debate debiera ser político y no sobre cuestiones personales”.

“Esa forma de debatir es parte de la violencia política contra las mujeres y eso esta tipificado en la Ley de Protección integral de Violencia Política, impidiendo la participación de las mujeres”, agregó.

Para Lewin, “Se han expedido Colegios de Psicólogos porque es irresponsable hacer un diagnóstico sobre la supuesta falta de nutrición materna que habría creado este problema de salud, mucho más aún hacerlo a distancia y los profesional aseguran que la anorexia es una enfermedad multidimensional; además de la utilización de las imágenes subidas a las redes sociales que no cuentan con el consentimiento de la hija de la vicepresidenta”.