Lebón es Gardel de oro

Lebón agradeció haber ganado el premio a sus 68 años y recordó especialmente cuando fue «secuestrado y torturado por ser rockero. «Y no nos pudieron parar, acá estamos y acá está el rock argentino a 50 años de haber empezado”, subrayó.

Lebón que hoy ganó seis Premios Gardel, dedicó la distinción a sus hijos, a sus 8 nietos y a su manager y esposa, Patricia Oviedo, porque “ella pudo con las drogas y el alcohol».

«Gracias a su lucha, estoy acá y hace 15 años que no tomo ni una gota de alcohol ni tomo cocaína”, sostuvo.

Respecto del futuro, Lebón dijo que tiene en carpeta la segunda parte de “Lebón y Co”, un álbum que puso en valor su riquísimo catálogo musical con versiones totalmente nuevas y con artistas de su generación y mucho más jóvenes.

El notable ex integrante de Pescado Rabioso, Pappo’s Blues, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Sui Generis, Espíritu, Polifemo, Seleste y Serú Girán, consideró lo ocurrido esta noche “como una gran oportunidad para hacer algunos disquitos más, uno o dos más”.

“No espero premios o regalos, por eso es más gratificante cuando sucede de esta manera. Un banco no le da un crédito para una casa a una persona de mi edad, pero a mí me dieron la oportunidad de hacer estos discos a mi edad. Sé que esta felicidad me va a durar porque ya soy un hombre grande, inteligente. Sé que Luis Alberto (Spinetta), Moro y Pappo lo están festejando, donde estén”.

Lebón gano en las categorías álbum del año, grabación del año, Ingeniería de Grabación, Mejor Álbum artista de rock, Mejor canción dueto/colaboración por «Mundo Agradable” y Productor del año.

Lo siguió el rapero Wos por Mejor álbum/canción música urbana, Mejor artista nuevo, diseño de portada y Canción del año por “Canguro”

Los ganadores/as

La siguiente es la lista de ganadores de los Premios Carlos Gardel 2020 a la música argentina:

ALBUM DEL AÑO: «Lebón & Co» de David Lebón;

CANCION DEL AÑO: «Canguro» de Wos.

GRABACION DEL AÑO: «Lebón & Co» de David Lebón.

iINGENIERIA DE GRABACION: Lebón & Co-David Lebon.

MEJOR ALBUM/ CANCION MUSICA URBANA/TRAP: «Canguro», Wos.

MEJOR ALBUM ARTISTA DE CUARTETO: Ulises Bueno.

MEJOR ALBUM ARTISTA DE FOLKLORE: «Chuncano»-José Luis Aguirre.

MEJOR ALBUM ARTISTA DE ROCK: «Lebón & Co», David Lebón .

MEJOR ALBUM ARTISTA DE TANGO: «Embretao-Omar Mollo.

MEJOR ALBUM ARTISTA POP: «Bosque», Julieta Rada.

MEJOR ALBUM ARTISTA ROMANTICO-MELODICO: «Vuelvo A Ser Luz», Julia Zenko.

MEJOR ALBUM ARTISTA TROPICAL: «La Reina», Angela Leiva.

MEJOR ALBUM BANDA DE SONIDO DE CINE/TELEVISION SOUNDTRACK:: «4×4», Dante Spinetta.

MEJOR ALBUM CANCION DE AUTOR: «Solo se trata de vivir 40° aniversario 1979/2019-Litto Nebbia.

MEJOR ALBUM CONCEPTUAL :»Abrazo de Hermanos» de Pedro Aznar y Manuel García.

MEJOR ALBUM DE CHAMAME: Las hermanas Vera & Mirta Talavera.

MEJOR ALBUM DE JAZZ: «Rata», Pipi Piazzolla Trío.

MEJOR ALBUM DE MUSICA CLASICA: Leo Maslíah toca Bach.

MEJOR ALBUM DE REGGAE/SKA: «Hoy – 3 décadas, vol.1», Los Cafres.

MEJOR ALBUM DE ROCK PESADO/PUNK: «Basado en Hechos Reales», Carajo.

MEJOR ALBUM EN VIVO: «Fuerza Natural Tour, en Vivo en Monterrey, MX, 2009-Gustavo Cerati.

MEJOR ALBUM FOLKLORE ALTERNATIVO: «Hermano Hormiga», Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo.

MEJOR ALBUM GRUPO DE CUARTETO: «Culpables», La Konga.

MEJOR ALBUM GRUPO DE FOLKLORE: «Mi fortuna», Don Olimpio

MEJOR ALBUM GRUPO DE ROCK: «Seremos Primavera», Eruca Sativa.

MEJOR ALBUM GRUPO POP: «Precoz-Miranda!.

MEJOR ALBUM GRUPO TROPICAL: Los Palmeras.

MEJOR ALBUM INFANTIL: «Risas del rock» de Magdalena Fleitas e invitados.

MEJOR ALBUM INSTRUMENTAL-FUSION WORLD MUSIC: «Aura», Bajofondo.

MEJOR ALBUM MUSICA ELECTRONICA «Balance Hernan Cattaneo Sunsetstrip», Hernan Cattaneo.

MEJOR ALBUM ORQUESTA Y/O GRUPO DE TANGO Y/O INSTRUMENTAL: «Comme il faut», Victor Lavallén, Pablo Estigarribia y Horacio Cabarcos.

MEJOR ALBUM POP ALTERNATIVO: «Xavier» de Emmanuel Horvilleur.

MEJOR ALBUM ROCK ALTERNATIVO: «Lucy Patané», Lucy Patané.

MEJOR CANCION DE DUETO/COLABORACION: «Mundo Agradable-David Lebón feat. Ricardo Mollo.

MEJOR COLABORACION DE MUSICA URBANA/TRAP: «No Sigas» de Dante Spinetta & Neo Pistea

MEJOR VIDEO CLIP CORTO: «Corazón Licantropo» de Paula Maffía.

Mejor Video Clip Largo: «Fuerza Natural Tour, en Vivo en Monterrey, MX, 2009-Gustavo Cerati.

MEJOR COLECCION DE CATALOGO:»Nada», Miguel Abuelo & Nada.

MEJOR DISEÑO DE PORTADA: «Caravana» de Wos, diseñador: Martin Levi-Juan Sanchez-Stephen Thayalan-Lucila Taba.

MEJOR NUEVO ARTISTA: Wos por «Caravana».

PRODUCTOR DEL AÑO: Gabriel Pedernera por Lebón & Co.

(TELAM)