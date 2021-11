Le robaron su bandoneón: busca recuperarlo

Se bajó para ir a comprar y se lo robaron de su camioneta.

Sebastian Oviedo, es un vecino de Comodoro Rivadavia y un reconocido bandoneonista. Días atrás, le robaron su instrumento luego de salir de un ensayo.

“Gracias por escribír y compartír amigos, me hace bien saber que estan.

Sinceramente no quiero ni pensar que me robaron mi unico Bandoneón, es una mezcla de sentimientos que duele, debe ser porque es parte de mí.

(Voy a imaginar que lo envíe a reparar por ahí y en unos meses me lo traen de vuelta )

Y ya me preparo para seguir, por el amor al árte y música, por respéto a mis colegas que me acompañan y fechas pendientes que confiaron en mí.

Como sea voy seguir tocando, gracias a los amigos que me ofrecierón su Bandoneón para la fecha programada de hoy

Confio en Dios, todo va a aparecer para mi y la gente que también esta pasando por esto.” Escribió Sebastian en su cuenta de Facebook.

¿Como sucedió?

Ocurrió el viernes luego de ensayar. Sebastian había bajado de su camioneta para ir a comprar , fue en ese momento que le abrieron la puerta del vehículo y le sacaron el bandoneón.

Más allá del costo, es muy importante para Sebastian porque se dedica a tocar en bares y para este fin de semana tenía varias presentaciones.

¿Como identificarlo?

Es un Bandoneón marca Ela Ela negro liso, «no tiene la chapa con la marca» y tiene las teclas nacaradas azules.

Estaba en un estuche mochila con detalles turquesa, y en el bolsillo estaban los microfonos.

Cualquier información, comunicarse al 297-5934082