Le prestó su casa a una mujer y sus 7 hijos y recibió amenazas, destrozos y robos

Un hombre mayor de edad relató la crítica situación que vive actualmente por una pelea con una mujer que vivía en su casa.

El hombre le había prestado su vivienda a una mujer con sus siete hijos que se encontraban en situación vulnerable para que puedan vivir allí en ese lugar hasta regularicen su situación. La mujer volvió a juntarse con su ex pareja y empezaron a destruir la casa. El dueño de la vivienda le pide que se vayan del lugar dando inicio a los conflictos: amenazas, consigna policial en el lugar, robos.

«Esto no viene de ahora, viene de hace dos años atrás por tener una mujer acá con 7 hijos. Me destruyeron la casa y le tuve que decir que se vaya, después de eso me llegó una amenaza de que me iban a quemar la camioneta. Me dijeron que iba a pagar lo que habían hecho. Casi un año y medio le presté la casa y no le cobré un peso. Le presté la casa a una mujer, el tipo le había pegado y amenazado con que la iba a matar. A la madre la conozco como portera y le digo «mirá tengo una casa», la limpiamos y se quedaron acá. Después aparece el marido, se queda acá, la cag* a palos» relató el hombre.

«Ella andaba con un fiscal. El fiscal venía acá» detalló.

«Este fin de semana me amenazaron de muerte y ahora me estoy dando cuenta que estoy pagando las consecuencias. La misma Municipalidad sabía que yo le había prestado la casa» indicó.