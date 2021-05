Lattanzio busca encaminar soluciones a los perros callejeros

Omar Lattanzio, concejal comodorense por el Bloque Raúl Ricardo Alfonsín, expresó a La Posta Comodorense Radio que intenta consensuar soluciones para la problemática de los perros callejeros en Comodoro Rivadavia.

“En el Concejo Deliberante este tema no se esta tocando desde el año pasado y los medios lo han vuelto a poner a la luz. Es algo que hay que encontrar una solución porque lo que hemos hablado con las vecinales no se terminado de resolver con sus propuestas”, manifestó.

El edil agregó que “Estoy de acuerdo con que se ponga a trabajar la perrera, que se abran los caniles en la zona norte y sur. No es la solución castrar a los perros y soltarlos como manifiesta ALMA y sería bueno que le encontráramos la salida definitivamente”.

En ese marco subrayó que “No todos los perros pueden estar sueltos en un paseo de perros, pero ALMA no quiere encerrar a los perros. Ellos niegan muchas veces los ataques de los perros y no se puede resolver el tema. El costo de la manutención de la gran cantidad de perros que hay Comodoro nadie lo quiere afrontar”.