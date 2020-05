Latam despide a 450 empleados

La línea aérea chilena Latam informó el viernes el despido de 450 trabajadores a raíz de la crisis por el nuevo coronavirus (causante de la enfermedad covid-19) y su impacto en la industria aeronáutica.

Estos despidos se sumaron a los 1.400 empleados que la semana pasada también fueron desvinculados de la compañía bajo el mismo argumento.

En esa oportunidad, el CEO de la empresa, Roberto Alvo, afirmó que «lamentablemente hemos llegado a la conclusión de que no tenemos ninguna otra opción que empezar a achicar el grupo y eso significa, entre otras cosas, que vamos a tener que dejar ir a algunas personas que trabajan con nosotros, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis y tampoco sabemos cuánto tiempo tardará la industria en recuperarse, lamentablemente no le vemos un final cercano».

En abril y mayo pasado la firma redujo el 95 por ciento de sus operaciones de pasajeros, manteniendo sólo algunos vuelos entre Santiago, Estados Unidos, Brasil y destinos nacionales.

El 3 de marzo se confirmó en Chile el primer caso de covid-19, y el 19 del mismo mes comenzó a regir el estado de catástrofe en todo el territorio nacional: se cerraron las fronteras para extranjeros no residentes, se prohibieron los eventos de más de 50 personas y se decretó toque de queda nocturno.

Hasta la fecha se han contagiado 61.857 personas en Chile y 630 han fallecido producto del virus.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei (sudeste), causado por una nueva cepa de coronavirus llamada SARS-CoV-2.

En el mundo se han registrado 4.993.470 casos confirmados y 327.738 fallecidos producto del virus, de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud. (Sputnik)