Las ventas para el Día de la Madre cayeron un 40%

“Hay bajas respecto del año anterior para esta fecha, achicándose las ventas entre un 35 y 40% según los rubros; teniendo en cuenta varios factores como la pandemia, la aplicación del protocolo de circulación por DNI. En resumen, las ventas fueron muy bajas”, explicó.

El referente del sector comercial, manifestó que “En Chubut esta situación de profundizó porque hay muchos empleados que cobran con atraso sus salarios y no tienen la posibilidad de hacerlo con la tarjeta de crédito porque están endeudados por estas demoras; la imposibilidad de juntarse también hizo reducir las ventas”.

Asimismo indicó que “Las ventas sin registrar por las redes sociales también afectan bastante porque no facturan ni tributan, haciendo que bajen las ventas en los comercios formales. Desde antes de la pandemia se venían incrementando las ventas electrónicas, algunas en el sector informal, ahora la situación económica aceleró este proceso”.

En lo que respecta al cierre de negocios, Tögel manifestó que “Desde hace tres meses tenemos una estadística que muestra un cierre del 10% de los comercios, lo que seguramente se ha incrementado tal vez al 15 o al 20%. Hay cierres reales y otros que se trasladan a otro sector de la ciudad o cambian a la metodología online, inclusive algunos inician otros rubros pero no lo hacen de manera registrada”.