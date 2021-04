Las Pymes petroleras esperan seguir recuperando la actividad

Gustavo Twardowsky, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, comentó a La Posta Comodorense Radio los alcances del encuentro que mantuvieron con el intendente comodorense Juan Pablo Luque sobre la recuperación de la actividad productiva.

“Fue una reunión de trabajo y presentación de autoridades de la nueva comisión directiva de la Cámara. Desde hace tiempo venimos trabajando con el intendente para fortalecer a las Pymes locales y recuperar la actividad en la Cuenca”, indicó.

El flamante titula de la Cámara que agrupa a las Pymes expresó que “Después de un año 2020 muy difícil y con la actividad nuestra prácticamente parada que hoy estemos vivos y con las empresas en pie no es poco. Esperamos que en la medida que nos vayamos recuperando podamos volver a la actividad pre pandemia. Las Pymes están en una situación muy golpeada porque estuvimos mucho tiempo parados, con baja de actividad y afrontando muchos costos, pero estamos apuntando a salir adelante”.

Twardowsky interpretó que “La Nueva Ley de Hidrocarburos que esta discutiendo esperamos que pueda ser positiva y presente un escenario para que las empresas quieran invertir en los yacimientos convencionales de la Cuenca, para de esa manera poder exportar más y generar más empleo”.

Finalmente puntualizó que “Esperamos que no sea necesario la reutilización del ATP para paliar la crisis y seguir desempeñándonos con todos los protocolos y se mantengan las actividades económicas del país para que no se pare y no se reduzcan los consumos de combustibles que impactan en la actividad hidrocarburífera”.

