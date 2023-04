Las pescaderías se preparan para recibir la Semana Santa con aumentos

El año pasado, en ésta época el kilo de merluza se encontraba a $750, mientras que en la actualidad, el número asciende a los $1.400 aproximadamente.

Con la llegada de la Semana Santa, las pescaderías intensifican sus preparativos para satisfacer la demanda de pescados y mariscos durante estas fechas tan señaladas. Propietarios de diversas pescaderías locales señalaron inevitablemente el aumento de precios y la falta de variedad de productos, impactan al rubro de una manera directa, informó Diario Crónica.

Lo más consumido por los comodorenses, sin duda es la merluza. El año pasado, en ésta época se encontraba a $750 el kilo, mientras que en la actualidad, el número asciende a los $1.400 el kilo aproximadamente.

Jorge, de la tradicional pescadería Atlántica, manifestó a Crónica que “cada año, no es que se pierda la tradición de comer pescado en esta fecha, pero sí cada vez es menos. Ya no es el boom como era años atrás”. Además, indicó que el aumento de precios de los productos no se da solamente para estas fechas, sino durante todo el año. “Todas las semanas al pescado ´lo mueven un poquito´”.

Entre otras variedades más solicitadas se encuentra el elefante o pez gallo a $1500 el kilo, “que no tiene espinas y lo usan mucho para la empanada de vigilia, se mezcla con atún de lata, aunque para mí la empanada de pescado queda mucho mejor con la merluza”. También hay demanda de especies propias de Sarmiento, como truchas, arcoiris y perca.

Las pescaderías se están esforzando para asegurarse de tener suficiente variedad de productos, sin embargo, en el caso de los mariscos, que generalmente son importados de Chile, está costando mucho tenerlos en los mostradores. “No es la misma variedad que hacía años atrás. Gracias a dios tenemos merluza, porque ya no tenemos abadejo, congrio, nada. Se fue terminando todo. Tenemos lo justo y en lo que es mariscos está viniendo todo casi congelado que a su vez es más caro aún”, explicó.

A su vez, Jorge denunció la venta informal de los productos de mar y cómo afecta a los comercios del rubro. “Hoy somos tan pocos los que trabajamos de manera legal y formal. Actualmente anda todo el mundo vendiendo pescado en la calle a lo mejor acá al frente mío capaz, que hay un auto que está vendiendo pescado afuera y quieras o no ese mercado nos afecta negativamente.

“A última hora se consigue muy poca mercadería, se empieza a terminar lo poco que hay”

Por su parte, Manuel Godoy de “Pescadería del Centro”, indicó que ya hay gente que se está acercando al comercio para tener asegurado los productos frescos para Semana Santa. “Mucha gente se anticipa porque justo en la Semana Santa se amontona muchas personas, entonces prefiere comprar antes para tenerla y no andar a las apuradas. A última hora se consigue muy poca mercadería y se empieza a terminar lo poco que hay porque últimamente, por ejemplo marisco no se consigue nada de marisco”, dijo.

Continuó diciendo que “lo único que estoy consiguiendo es el mejillón y justamente hoy fui a la pesquera para comprar más mejillones y me dijeron que ya no tenían más y cada vez hay menos variedad”.

Entre las opciones para los platos de esta Semana Santa, enlistó: pejerrey espinado, pez gallo, lomitos de atún, salmón, trucha perca, langostinos, rabas y por supuesto merluza. Respecto al precio de este producto tan solicitado, agregó: “el precio que tengo en la pizarra espero que se mantenga porque, si desde la pesquera lo aumentan, tengo que aumentarlo porque si no, no hay ganancias, tendría que terminar cerrando”, finalizó.

En definitiva, a pesar de las trabas de una economía típica argentina, las pescaderías locales están haciendo todo lo posible para garantizar que los comodorenses puedan disfrutar de los mejores pescados y mariscos durante la Semana Santa, asegurándose de tener productos frescos y de calidad.