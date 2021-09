Las PASO en pandemia: Mantener distancia, Llevar birome, no salivar el sobre y usar tapaboca

Estas PASO se realizan en pandemia, por lo tanto debe respetarse el protocolo sanitario. Por lo tanto se le recomienda a cada votante mantener la distancia social de dos metros con otras personas, llevar su lapicera, no cerrar el sobre con saliva sino introducir la solapa en el interior del mismo, evitar tocar la urna y utilizar cubre boca. Se ventilará regularmente los ambientes cerrados, al menos 15 minutos cada 2 horas.

El voto de los jovenes de 16 y 17 años es voluntario, de 18 en adelante obligatorio

Podrán emitir el sufragio todos los argentinos desde los 16 años de edad.

Es importante recordar que el voto es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años y también para los mayores de 70. Es obligatorio, en cambio, para quienes estén comprendidos entre los 18 y 70 años.

Las personas contagiadas o aisladas por presentar síntomas o haber sido contacto estrecho de pacientes con coronavirus están eximidas de votar. Quienes no concurran a sufragar por los motivos anteriormente nombrados, deberán presentar la certificación médica para justificar su ausencia.

En el caso de que un elector se presente a votar y manifieste algún síntoma de COVID, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto.

Los locales comerciales podrán permanecer abiertos prestando su servicio normalmente, a excepción de la venta de bebidas alcohol desde las 20 del sábado y hasta 3 horas posteriores al cierre de los comicios.

Protocolo sanitario

La Cámara Nacional Electoral determinó una franja horaria de prioridad para las personas con factores de riesgo ante el virus, que deberán acreditarlo mediante un comprobante. Las demás personas no tienen prohibido ir, pero deben saber que en ese horario la prioridad es para ese grupo en particular.

Los votantes formarán una fila, de acuerdo a la mesa de sufragio que les corresponda, fuera del establecimiento, si es que la capacidad dentro del mismo no permite respetar el distanciamiento social.

Los ciudadanos no entregarán su DNI al presidente, sino que lo colocará sobre la mesa para que lo constaten las autoridades. El presidente de mesa podrá solicitar que se quiten momentáneamente el barbijo para verificar su identidad, si tiene alguna duda con el documento.

Las autoridades de mesa tampoco tocarán el sobre, sino que el votante lo tomará directamente de una pila. Los sobres no deben ser entregados a los fiscales para que los firmen, sino que los que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos y evitar tocarlos con sus dedos.

Las personas que a las 18 aún permanezcan en el exterior del local de votación recibirán un número de parte de la autoridad electoral, para de esta manera asegurar su sufragio luego de la hora del cierre del comicio.

Operativo



El operativo de distribución y recolección, al término de la jornada, estará a cargo de personal del Correo Argentino.

El personal de Gendarmería Nacional estará a cargo de brindar la seguridad y custodia en los comicios electorales, mientras que la Policía del Chubut destinará aproximadamente 850 efectivos para custodiar el perímetro de cada establecimiento habilitado para votar, realizar patrullajes, relevos y guardias para recibir la notificación de los ciudadanos que tengan que justificar el “no voto”.

Retiro de DNI

En la provincia del Chubut actualmente hay 1500 Documentos Nacionales de Identidad para retirar: Esquel 221; Comodoro Rivadavia 510; Puerto Madryn 304; Trelew 257; Rawson 177; Camarones 24; Rada Tilly 70 y otros.

Cabe mencionar que los Registros Civiles atenderán al público y el domingo estarán abiertas las delegaciones de Comodoro Rivadavia, Km 8, Centro, Norte y Oeste; las delegaciones de Trelew; el de Gaiman; de Esquel y de Rawson, de 9 a 13.

En tanto, el Registro Civil de Rada Tilly abrirá este domingo de 11 a 14; en Puerto Madryn Norte de 9 a 13, y Centro de 9 a 12.