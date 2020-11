Las mejores canciones para Diego

(Saúl Gherscovici) Es imposible ponerse de acuerdo en cuál es la mejor canción compuesta para Diego Maradona. En mi caso personal, no puedo dejar de llorar, lo hacía antes cuando estaba vivo no se si ahora podré escucharla, con esta de La Guardia Hereje

En segundo lugar, estoy hablando de mis gustos aclaro, está esta hermosa canción de Las Pastillas del Abuelo, que tiene su historia y alguna vez nos la contó en Del Mar PM, el programa que hacíamos en Radio Del Mar, su autor: el taxista Alberto Sueiro, que le dio a Pity (el cantante de Las Pastillas) dos veces la letra, que terminó siendo esta gran canción que -hasta hace poco- utilizaba para darme ánimos y alegría mientras me cambiaba para maljugar al fúltbol

En tercer lugar está Maradó de Los Piojos, que también pudieron cantarla y bailarla con el 10. Se destaca de la canción ese gran recitado que lo pinta a Diego por entero: «Cae del cielo brillante balón/Toda la gente y todo el mundo ve/ Una revancha redonda en su pie/Todo el país con él corriendo va/Caen las tropas de su majestad/Y cae el norte de la Italia rica/Y el papa dando vueltas no se explica/ Muerde la lengua de Joao Havelange…»

Seguramente muchos la ubicarán en el primer lugar, y no es para menos. Rodrigo se despachó con esta hermosa canción para Diego, que recorre toda su vida, al menos hasta que fue escrita y cantada por el potro:

Esta, la «Canción del Brujito», compuesta por Peteco Carabajal y Jacinto Piedra, que interpretó MPA, fue tal vez la primer canción hecha para Diego, algo que ya tiene su valor porque Maradona todavía un largo camino por recorrer, y provino de artistas -si bien populares- no necesariamente vinculados al fútbol

Marcelo Sanjurjo compuso «Milagro de los Potreros» , una canción conocida por todos los seguidores de «Todo con afecto» del gran Alejandro Apo, a quien «el turco» acompañó en la presentación del espectáculo en teatros

Manu Chao, ya desde con Mano negra, cantó y puso a Maradona como bandera con su «Santa Maradona»

Años después, Manu desplegó su talento y devoción en una sencilla y contundente «Si Yo fuera Maradona «Si yo fuera Maradona/ Viviría como él/ Si yo fuera Maradona/Frente a cualquier portería/Si yo fuera Maradona/Nunca me equivocaría/Si yo fuera Maradona/Perdido en cualquier lugar/La vida es una tómbola/De noche y de día/La vida es una tómbola/Y arriba y arriba » Que tuvo una hermosa versión cuando, en el documental de Kusturica, Diego se baja de su auto y de golpe lo ve a Manu cantando recostado en una pared, a quien le regala su hermosa sonrisa de agradecimiento

Los ratones paranoicos, con Juanse a la cabeza, adaptaron Para Siempre para que sea la banda de sonido de la despedida de Diego y así salió esta genialidad: «Quisiera ver al Diego para siempre/gambeteando por toda la eternidad/es verdad que el Diego es lo mas grande que hay/es nuestra religión, nuestra identidad/quiero siga jugando para toda la gente….Para el pueblo, lo mejor/Diego Armando Marado

Para el pueblo, lo mejor/Diego Armando Marado »

El baile de la gambeta de Bersuit no fula e pensada para Diego, entiendo, sino para Bochini a quien cita, o para algún jugador de Lanús, sin embargo quedó asociada a Maradona por haberla bailado y cantado y porque: «Por eso ahora vamo’ a bailar/Para cambiar esta suerte/Si sabemos gambetear/Para ahuyentar la muerte/Vamo’ a bailar/Para cambiar esta suerte/Si sabemos gambetear/Para ahuyentar la muerte

No me queda claro, es más tendría que decir que no fue pensada para Diego, pero como se utilizó en la película «Metegol» y se hizo este video (no oficial) con imagenes de Maradona, para mi quedó asociada al 10. Gran canción de Calle 13

«Ustedes me van a disculpar», escribió Sacheri porque están lejos -tal vez- de ser grandes canciones a Diego pero este es un ranking personal y mi devoción por Charly es posiblemente igual a la que tengo por Maradona, por eso entra el Maradona Blues

En el mismo terreno de explicación, cierro con esta canción de Andrés Calamaro, lejos de las exquisitas y redondas, pero no puedo dejar de citar a Andrelo y su creación para «Maradona»

Maradona también cantó con Rafaella Carrá, Pimpinela y todos los artistas que lo homenajaron y lo hacía bastante bien. Lo más representativo fue cuando cantó el tango «El sueño del pibe»