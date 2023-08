Las frenaron en la ruta para un control y le pidieron un insólito favor al policía: “Llevame presa”

A través de un video, una joven mostró la peculiar situación que vivió con sus amigas. La publicación se viralizó en TikTok.

Un grupo de chicas viajaba por la ruta cuando se topó con un control policial de rutina. Una vez estacionado el vehículo, las tres jóvenes le hicieron un llamativo pedido a un oficial. El video se viralizó en TikTok.

En el clip, compartido por la usuaria @camistabile3, se puede observar a las tres amigas totalmente tentadas, ya que un policía aceptó cargarles un termo con agua caliente para que puedan tomar mates.

Posteriormente, el oficial regresó con el recipiente y las jóvenes le agradecieron el gesto. “Después de esto cómo hacemos para aceptar un no de alguien?”, comentó la creadora del video en la descripción del posteo, que recibió más de un millón de visualizaciones y más de 200 mil likes.

“Valentín, llevame presa”, dijo la autora del video a tono de broma y en referencia al policía que les hizo el favor.

Además, varios usuarios dejaron sus comentarios referidos a la situación. “Los policías son así, pero como la mayoría tiene una mala imagen no se animan a pedir”, comentó una persona. “Y lo hizo de onda porque saben lo que es cagarse de hambre en una ruta”, manifestó un hombre. “El policía: ‘no me quemeeeee no me quemessssss’”, bromeó un joven.