Las escuelas privadas le reclaman al Gobierno provincial los fondos para el pago del bono

Andrés Quesada, director del Colegio Dean Funes, manifestó a La Posta Comodorense Radio que le reclaman al Gobierno provincial que se haga la transferencia de los fondos para pagar los bonos salariales anunciados y que sean incluidos los docentes de la gestión privada.

“Nos hemos congregado en Rawson con los directores de los colegios privados de Chubut para reclamar ante el Ministerio de Educación porque ya no se trata solamente de lo económico, porque se esta haciendo una diferencia con las escuelas privadas que va más allá de lo ético y moral”, explicó.

El directivo agregó que “El conflicto se planteó con el gobierno por la instrumentación del bono para los docentes y que definió que no les corresponde a los docentes de gestión privada. El problema ya no pasa por lo económico sino también por lo legal porque se esta desconociendo la Ley de Transferencia y el principio de equiparación”.

La problemática involucra alrededor de 1.200 docentes y 10.000 alumnos, por lo que Quesada indicó que “Desde hace unos meses hemos venido planteando el reclamo pero no hemos obtenido respuestas, por eso ahora estamos intensificando el reclamo y apuntando al diálogo”.

En paralelo reflejó que “Le estamos pidiendo al gobierno que además abra las paritarias docentes que en la provincia no tienen aumento salarial desde el 2019”.