Las comunidades indígenas podrán litigar gratuitamente

“Uno de los proyectos que aprobamos en la última sesión fue el de gratuidad para que las comunidades indígenas de Chubut puedan litigar ante la Justicia, fue un proyecto trabajado con las comunidades y la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas”, explicó.

Saso agregó que “Las comunidades no pagarán tasas de justicia ni los honorarios de los peritos y cuando quieran hacer presentaciones judiciales deberán ser patrocinados por la defensa pública, salvo que quieran recurrir a un abogado particular; todo esto es independiente de los recursos económicos que tengan y siempre y cuando tengan que ver con reclamos por derechos de la comunidad. Apuntamos a que la posibilidad de recursos económicos no sea un obstáculo para el acceso a la Justicia”.

Además valoró que “También aprobamos la adhesión a la Ley Silvio del programa nacional de protección al personal de la salud y yo personalmente me solidaricé con el personal de la salud de Comodoro Rivadavia por su trabajo frente a la pandemia. Mientras que la diputada Adriana Casanovas presentó un proyecto para la concientización para la donación de plasma de pacientes recuperados del COVID-19”.

Finalmente, sobre la reestructuración de la deuda indicó que “estamos esperando un informe que esta elaborando el ministro Antonena y aunque creemos que es necesaria la reestructuración de la deuda necesitamos tener más información”.

