Las clases no comienzan hasta que no desaparezca la pandemia

La ministra de Educación, Florencia Perata, informó hoy que el Consejo Asesor para el regreso a las clases presenciales, continúa trabajando para definir el protocolo con las pautas, normas y modos de agrupamiento que deberán ser de cumplimiento obligatorio, cuando la situación epidemiológica lo permita y el Ministerio de Salud autorice el regreso.

“Como se sabe, el Consejo Federal de Educación, presidido por el ministro de la Nación, Nicolás Trotta, aprobó de forma unánime un protocolo federal que fija las pautas mínimas de cumplimiento para el regreso de las actividades a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de todos los niveles y modalidades de enseñanza. Sobre ese protocolo nacional, las jurisdicciones deben armar el propio y luego elevarlo a Nación, junto con la propuesta pedagógica, para su aprobación”, explicó la ministra esta mañana a la prensa.

En la provincia el Consejo Asesor está integrado por tres representantes del Ministerio de Educación, tres del Ministerio de Salud, 1 del Ministerio de Infraestructura y un representante por cada uno de los ocho gremios que nuclean a los auxiliares y al personal docente.

“Este consejo funciona a imagen y semejanza del de Nación. Se reúne una vez por semana para analizar la letra del protocolo y consensuar lo que sea necesario. Son encuentros muy importantes porque las distintas miradas permiten la construcción colaborativa que se necesita en temas tan importantes como este”, dijo Perata.

Además, la funcionaria resaltó que la voz rectora es el Ministerio de Salud “porque son quienes tienen la información precisa y son profesionales conocedores de la situación epidemiológica y están en contacto permanente con el Ministerio de Salud de la Nación”.

Sin fecha de regreso

“Fue muy claro el ministro Fabián Puratich, el viernes último, cuando dijo que en Chubut no están dadas las condiciones para el inicio presencial de las actividades escolares públicas y privadas, más allá del formato pedagógico que sea”, subrayó la ministra al tiempo que habló de la necesidad de “actuar con responsabilidad para no confundir a las familias con información que no es real”.

“Con esto quiero decir que no tenemos en la provincia fecha de regreso. Estoy en contacto con el ministro Trotta y a través del Consejo Federal las provincias vamos informando la situación. El consenso entre las provincias y lo que transmiten desde Nación es que no hay que apurarse y que debemos ser cautelosos. Sin ir más lejos, ocurrió con Jujuy que tuvo que volver a fase uno por la aparición de casos de coronavirus”, recordó la ministra.

En tanto, en declaraciones a medios nacionales, el ministro de Educación de la Nación destacó “el trabajo colaborativo y conjunto que estamos llevando adelante con las provincias y la comunidad educativa para llevar adelante un plan que aborde lo epidemiológico y sanitario y lo relacionado a la garantía de los saberes”.

Situación nacional compleja

El ministro Puratich, por su parte, reiteró que “la situación epidemiológica general de la Nación es mucho más compleja que en los últimos tiempos, debido no solamente a la intensidad del brote que tiene el AMBA sino también otras provincias: el norte de la provincia de Jujuy, nuestras provincias vecinas de Río Negro y Santa Cruz, Tierra del Fuego, que ha tenido nuevamente casos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza”.

“Hoy por hoy el cuidado individual y el distanciamiento físico son las únicas herramientas que tenemos para cuidarnos”, insistió Puratich, y precisó que “el distanciamiento físico, mantener los dos metros de distancia con otras personas, es fundamental, al igual que usar el cubreboca-nariz, lavarnos las manos, limpiar las superficies, ventilar los ambientes, y toser y estornudar en el pliegue del codo”.

“No nos vamos a cansar de repetirlo, hoy más que nunca nos tenemos que cuidar. Decíamos que nos teníamos que cuidar cuando no estaba el virus en nuestra provincia y hoy que está presente el virus, tenemos que cuidarnos más que cuando sabíamos que no había llegado”, reiteró.