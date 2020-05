Las cervecerías exigen que extienda el horario de atención

El rubro de las cervecerías fue el primero en cerrar sus puertas ante la cuarentena obligatoria y recién este martes pudieron volver a abrir sus puertas. Sin embargo, el nivel de ventas bajó un 90% y muchos locales han tenido que cerrar debido a que no pueden hacer frente a sus gastos como el pago de salarios de empleados, impuestos y alquileres.

A esto hay que sumarle que el horario de atención es solo hasta las 18 y esto genera problemas para los locales de recarga de growlers o venta de cervezas porque el movimiento comienza a las 19 o 20. “Hoy no hay mucha gente circulando en la calle pero pensamos que nos va a dar un poquito más de aire. Pero el horario es acotado porque te dejan laburar hasta las 18 y el rubro se empezaba a mover a las 19 o 20. Nosotros estamos abriendo para mostrador de 16 a 18 y después hacemos delivery. Ojalá se pueda extender hasta las 19:30 porque eso nos daría más visibilidad y, así, vender más. Estamos medios jugados con ese horario”, sostuvo Marcos Piazzon, uno de los propietarios de la cervecería The Hop Shop.

“El grueso de nuestras ventas de nuestro rubro es el viernes a la noche y el sábado. El primero no lo tenés y el sábado a la tarde tampoco. Suponemos que puede ayudar un poco el mostrador. Pero estas restricciones nos acortan las ventas y realmente necesitamos que se pueda extender el horario”, agregó.

Como tantos locales, Marcos manifestó que el servicio de delivery no está instalado en Comodoro y es difícil llevarlo a cabo por las distancias entre los barrios. “Nos permitieron hacer delivery pero es una cosa rara. Nunca funcionó. La gente no está acostumbrada y los costos se nos incrementaron terriblemente. Nosotros tenemos un costo cero por delivery pero es algo que hacemos para seguir vendiendo”, aseguró.

El comerciante sostuvo que las cervecerías fueron la primera víctima del coronavirus en Comodoro porque estos locales fueron los primeros en cerrar y el futuro no permite brindar un mejor panorama. “Somos uno de los sectores más golpeados. Yo estoy con la cabeza a mil para generar alternativas para ver qué podemos hacer. El futuro lo veo complicadísimo. La cerveza es un gusto que se da el trabajador. Cuando uno sale del laburo se toma una cerveza o era una costumbre ir al bar para tomarte una pinta y relajarte. Era una cuestión muy de lo social. Hoy es un gusto es para dárselo encerrado y a nosotros nos golpea porque el mes que viene no sabemos cuánto vamos a poder vender”, lamentó.