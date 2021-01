Las Asambleas repudian el tratamiento de la zonificación

Las asambleas participantes en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, se reunieron el viernes y sábado en Trelew, oportunidad en la que repudiaron la decisión del gobierno provincial de avanzar en el tratamiento de la zonificación minera, y el «falso debate» convocado por el gobernador, Mariano Arcioni.

Las Asambleas reivindicaron los procesos participativos «que hemos sido capaces de tejer como pueblo en lucha durante 2020 usando a nuestro favor las herramientas virtuales»

Finalmente emitieron el siguiente comunicado :

1. Denunciamos la farsa de debate sobre el proyecto de zonificación minera promovida por el Gobierno Provincial la última semana y repudiamos el rol del Gobierno Nacional en la figura del presidente Alberto Fernández que, con sus declaraciones públicas y mediáticas, sigue promoviendo la violación de los

Derechos Humanos en nuestros territorios. Con esta nueva avanzada se hace explícito su objetivo: quieren terminar el genocidio que iniciaron con la invasión de estos territorios.

2. Exigimos a los gobiernos nacional y provincial a que cumplan los tratados y convenios internacionales suscriptos respecto de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, respetando el derecho a la autodeterminación de las comunidades mapuche tehuelche que se vienen manifestando reiteradamente en contra de la zonificación minera y en favor de la Iniciativa Popular.

3. Frente a la violencia de los gobiernos, encarnada en la perversidad de los operativos policiales y judiciales

del ministro Federico Massoni contra les vecines movilizades, reivindicamos todas las formas de lucha contra sus planes de saqueo. Denunciamos las campañas estigmatizadoras contra nuestras herramientas como pueblos en lucha y reivindicamos la práctica del escrache para visibilizar las complicidades de

personas, organizaciones e instituciones en los planes de sacrificio de nuestros territorios.

4. Repudiamos las políticas de criminalización de la protesta desplegadas corporativamente por los tres poderes del Estado. La infiltración de policías en las marchas populares en defensa del agua, las represiones, detenciones y allanamientos desatadas en contra de asambleístas y los procesos judiciales abiertos contra luchadoras y luchadores son parte de la maquinaria del terror que ponen en funcionamiento para llevar adelante sus planes de saqueo. En nuestros territorios esa máquina se ha

cobrado vidas desde la invasión hasta nuestros días, como en la desaparición forzada de Raimundo Pino, la desaparición seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado o en el asesinato por la espalda

del peñi Rafael Nahuel iem.

5. Reafirmamos el camino de la autogestión comunitaria y del asambleísmo, ante las consecuencias de una gestión de gobierno que, en su afán de imponer políticas genocidas de saqueo, genera cada vez más

exclusión, al abandonar las tareas principales que le corresponden: garantizar la Salud y Educación del pueblo. Entendemos que el gobierno de Arcioni y Sastre sólo se limita a intentar cumplir el compromiso que asumió con el poder económico transnacional para entregar el agua del pueblo a las mineras.

6. Ante las estrategias en danza por parte de los sectores del poder político provincial y nacional, advertimos que no toleraremos un cambio de figuras a modo de lavado de cara. En las calles y en las rutas el pueblo de Chubut está empezando a gritar “que se vayan todos”. Este quiebre en la paz social de la provincia es absoluta responsabilidad de quienes llevan adelante los planes de saqueo a nuestros territorios, y no del pueblo que los resiste.

7. Exigimos el tratamiento inmediato y la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley 129/20, generado por Iniciativa Popular en un proceso participativo ejemplar de todas las comunidades de la provincia. Traemos a la memoria el fraude de la primera Iniciativa Popular en 2014 y denunciamos que el proyecto de zonificación presentado por el gobierno de Arcioni ha servido para invisibilizar la voluntad del pueblo de Chubut expresada a través de esa herramienta constitucional. Denunciamos la complicidad

de legisladores y legisladoras que, en flagrante desconocimiento de las herramientas participativas consagradas en la Constitución Provincial, favorecen esa campaña de silenciamiento.

8. Repudiamos el rol de los medios de comunicación acólitos al poder, que no sólo generan y reproducen las campañas de estigmatización contra nuestra lucha,sino que también amplifican las mentiras del poder sobre los impactos de la megaminería en nuestros cuerpos y territorios. Denunciamos la falsedad de la discusión respecto del uso o no de cianuro en los procesos extractivos: toda minería a gran escala es minería hidroquímica, lo que quiere decir que se utilizan enormes cantidades de agua y diferentes químicos altamente contaminantes. Exigimos a comunicadores y legisladores que se informen fehacientemente sobre los temas que tratan. Son nuestras vidas y las suyas lo que está en juego.

9. Denunciamos la invisibilización de las diversas problemáticas vinculadas al acceso al agua en los territorios. En la meseta, en la costa y en la cordillera los vecinos de Chubut estamos sufriendo la escasez de agua, que es también consecuencia de la desigualdad promovida por el Estado. Les pobladores de la meseta no son escuchados en sus reclamos al gobierno al respecto, mientras les vecinos de grandes ciudades como Comodoro Rivadavia comienzan a organizarse para hacerse oír. Saludamos y reivindicamos la lucha del pueblo de Caleta Olivia, que salió a las calles exigiendo agua para la vida, y visibilizando las consecuencias del extractivismo petrolero en las comunidades y los territorios.

10. Reafirmamos la enorme dignidad de este pueblo en lucha y llamamos a fortalecer las asambleas con una clara vocación de autoconvocarse en defensa de la vida. Seguiremos en las calles y ante el peligro

inminente de la zonificación paralizaremos la provincia.

11. Instamos a los medios libres, populares e independientes a dar difusión al presente comunicado.

Aprobación sin modificaciones de la Iniciativa Popular.

Retiro inmediato del proyecto clandestino e ilegal de zonificación.

Aparición con vida de Narciso Pino. Absolución de Lautaro González Curruhuinca. Liberación del lonco

Facundo Jones Huala, preso político mapuche.

Basta de criminalizar las luchas. Si tocan a uno nos tocan a todos.

Toda forma de lucha es válida.