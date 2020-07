Las agencias de turismo no logran remontar la crisis

“Nuestro sector esta siendo tremendamente afectado por la pandemia y las ventas cayeron prácticamente a cero producto de esta situación delicada, pero lo peor es que no tenemos un plazo para saber cuándo puede revertirse”, señaló Pérez.

La responsable de la agencia de turismo indicó que “Muchas empresas aéreas y prestadores turísticos han tomado la opción de flexibilizar fechas para que la gente pueda comprar hoy y cambiar con tres opciones de reprogramación”.

Respecto de las opciones y ofertas existentes en la actualidad, sostuvo que “La gente se entusiasma con algunas tarifas pero la demanda casi no se ha incrementado producto de la situación existente en el mundo y en especial en Europa, inclusive en la Unión Europea hay restricciones para viajeros de otros lugares aunque ellos pueden circular entre algunos países”.

“Se esta haciendo mucha promoción para viajar dentro del país con vouchers abiertos y con flexibilidad para poder viajar, pero por ahora nada ha dado mucho resultado en cuanto a la toma decisión de los viajeros”, agregó.

Entorno de las posibilidades cambios de fechas que ofrece la línea aérea de bandera, puntualizó que “Aerolíneas de todos los boletos que teníamos emitidos para poder viajar durante este período pueden ser marcados para completar el viaje hasta el 30 de junio del año que viene, según las tarifas existen distintas opciones y algunas incluyen la devolución del dinero”.

Finalmente, puso el acento en que “Recomendamos a los viajeros que antes de sacar un pasaje recurran a sus agencias de viaje de confianza porque hemos visto que haciéndolo a través de los motores de búsqueda de internet no siempre han obtenido las respuestas adecuadas por las cancelaciones; ante toda esta situación el profesionalismo es esencial, más allá de la validez de las tarifas, por eso insistimos con que recurran a las agencias”.

