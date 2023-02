Larreta respaldó las candidaturas de Torres en Chubut y de Merino en Trelew

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó este lunes la candidatura a gobernador de Chubut de Ignacio Torres y la de intendente de Trelew de Gerardo Merino, ambos de Juntos por el Cambio (JxC).

En diálogo con Radio 3, el ahora precandidato a presidente habló sobre la «crisis educativa» que atraviesa la provincia. «Chubut es la provincia que más días de clases perdió en los últimos tres años. Es gravísima la crisis educativa, hay que abordarla ya y no esperar hasta el cambio de Gobierno», aseveró.

«Hay que recuperar los días de clases perdidos. Chubut tiene que ponerse las pilas con el sistema educativo porqué es gravísimo lo que está pasando. Esto Gobierno Provincial no le interesa», expresó.

«Nosotros tenemos un equipo en Chubut trabajando, liderado por “Nacho” Torres, Ana Clara Romero, Matías Taccetta y Gerardo Merino como candidato en Trelew», reconoció.

Explicó además que «estamos trabajando todos juntos en un plan, donde obviamente la transformación educativa es uno de los pilares».

Sostuvo además que «Nación está desentendida» sobre esta situación que atraviesa Chubut, pese a que «la Educación es responsabilidad de la Provincia».

De todos modos, dijo que «Nación debería intervenir ante esta crisis terminal, pero no le quita responsabilidad al Gobierno Provincial».

Por otro lado, recordó que «estuve varias veces en Chubut y voy a volver a estar».

«Tenemos elecciones en Trelew y estamos representados allí por Merino y todo el equipo del PRO que trabaja con ellos. Pese a que es un candidato que viene del radicalismo, Gerardo está trabajando con nosotros», completó Rodríguez Larreta.