Largas colas para hisoparse

Largas colas se realizan en cada lugar donde se realizan test de hisopados, como está sucediendo en la Ex Enet donde hay gente esperando su turno desde las 8 de la mañana, aunque la fila no avanza porque no habría reactivos suficientes. Por lo que se decidó entregar números para el día siguiente

Desde el Area Programática Sur y Salud del municipio se reiteró el pedido para que solo vayan a hisoparse las personas con síntomas, es decir que no lo hagan los contactos estrechos, ni viajeros ni aquellos que no tengan ningun síntoma