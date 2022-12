Lahoz y la oposición a la Ley de Lemas: «nuestro deseo no es confrontar, sino, en un problema determinado, iluminar»

La Diócesis de Comodoro Rivadavia hizo llegar un documento a los medios de comunicación en el cual manifiestan su rechazo a la eliminación de las PASO y a la posible implementación de la Ley de Lemas en Chubut.

«Queremos hacer un aporte político a nuestra provincia. Nosotros lo que pensamos es que tenemos una responsabilidad ciudadana, queremos hacer un aporte sencillo para que seamos más ciudadanos y menos habitantes» indicó.

«El habitante vive en un lugar y no se preocupa de nada de lo que pasa a su alrededor y a el ciudadano le preocupa» detalló.

Respecto al proyecto que busca modificar el sistema electoral con la Ley de Lemas, el obispo expresó: «nuestro deseo no es confrontar, sino, en un problema determinado, iluminar. Por eso, decimos que no es una crítica a la Ley de Lemas, es una preocupación por el consenso social. Creemos que no es oportuno y preferiríamos que no se hiciera» sostuvo.

«Somos una provincia muy extensa y con hechos puntuales muy distintos, a nivel país, lo que más me preocupa es el desaliento de la gente, casi más que ninguna otra cosa. Es difícil comenzar algo nuevo, con gente que no cree en nada ni nadie y no se siente escuchada» remarcó.

«Si oímos a los medios de comunicación pareciera que el único problema es el poder judicial y no se enfoca en la educación, la salud y la seguridad» finalizó.