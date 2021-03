Lago Puelo: “Una tormenta de fuego causó un verdadero desastre”

Alejandro Márquez, viceintendente de Lago Puelo, dialogó con La Posta Comodorense Radio y relató que “Fue un verdadero desastre a lo que se define como tormenta de fuego, un incendio de interface urbana de nivel cinco; algo totalmente inédito en el país y en el mundo. Es el tercer tipo de incendio de estas características que se ha producido en los registros técnicos”.

El referente de la comuna de la Comarca Andina agregó que “Se trató de algo extraordinario que en pocas horas arrasó con miles de hectáreas de bosques y con la afectación de 350 viviendas de manera total y otras 150 que fueran afectadas en forma parcial”.

Márquez indicó que “Desde hace mucho tiempo tenemos serios problemas con el sistema eléctrico y con las redes de agua que ya eran deficientes. Ahora no solamente tenemos que reconstruir lo que era deficitario sino mejorar esos servicios para la comunidad, esto no se hace de un día para el otro y requiere mucha planificación”.

Para el viceintendente, “El acompañamiento de Nación para concretar esto será importantísimo y por eso el valor de los acuerdos firmados con el Presidente para que urgentemente lleguen esos 770 millones de pesos para avanzar en la reconstrucción”.

Finalmente le apuntó al ministro de Seguridad, Federico Massoni, y enfatizó que “Me parece que el ministro Massoni esta meando fuera del tarro y completamente fuera de contexto, será una evaluación del gobernador qué hace con su ministro. Nación estuvo desde el primer minuto ayudando en el territorio, pero de Provincia vinieron todos los ministros salvo Massoni. La policía en Puelo no tiene un móvil policial y se desde hace un mes desplaza con un móvil prestado por la Municipalidad”.