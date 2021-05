Lada: “Los legisladores no quieren escuchar al vecino por la Iniciativa Popular”

Pablo Lada, referente del Foro Ambiental de Chubut, se refirió en LU4 al dictamen de comisión que rechaza el proyecto de Iniciativa Popular y a su tratamiento en la Legislatura. En ese marco sostuvo que “Los legisladores no quieren escuchar a un solo vecino en el pedido por la Iniciativa Popular, es más creo que nos desprecian”.

El ambientalista indicó que “Se continúa con la línea que busca favorecer la apertura minera y sobre todo la falta de respeto a un proyecto ciudadano con 30 mil firmas. Nunca se vio tanta celeridad legislativa para rechazarlo en comisión y llevarlo a la sesión”.

Luego expresó que “Jamás nos llamaron y nosotros no ofrecimos para fundamentar nuestros argumentos, de golpe en ese proceso aparece este rechazo justo cuando íbamos a iniciar el proceso de argumentación después que estuvieran denostando el proyecto de la Iniciativa Popular”.

Para Lada, “Hay una clase dirigente enquistada en la Legislatura y que esta muy devaluada. Lo escuchaba opinar al diputado López opinar sobre el proyecto y no se pone colorado después de haber aparecido en un video pidiendo dinero para hacer lobby por la minería. Como mínimo el diputado López debería tener el decoro de abstener de votar hasta que se resuelva la denuncia que tiene en su contra de cuando era funcionario”.

Finalmente, remarcó que “Los argumentos del dictamen de la comisión parece un copie y pegue de los argumentos que ya dio la Cámara de Proveedores Mineros que responde a la minera Pan American Silver, basándose en una supuesta inconstitucionalidad cuando es un tema completamente legal y ya resuelto por la Justicia oportunamente”.