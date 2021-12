Lada: “Fue un escándalo legislativo con la policía disparando a la cabeza”

Pablo Lada, referente de la Unión de Asambleas Ciudadanas de las Comunidades de Chubut, señaló a LU4 que lo que significó la aprobación de la zonificación minera y la represión policial que se desató en Rawson anoche.

“Lo de anoche fue un manchón para la institucionalidad de Chubut, no sólo por como se trató, sino también por el amplio rechazo social y el contexto de una sesión que no estaba en el cronograma; y fue una maniobra engañosa para ponerla en el orden día”, comentó.

El referente de la UACCCh agregó que “Seguramente los diputados ya deben estar de vacaciones y muy contentos, con las denuncias de coimas millonarias y con ese diputado López pidiendo 100 lucas que seguramente las debe haber cobrado porque ayer levantó la mano; todo esto es un escándalo impuesto con autoritarismo porque esto no cierra si no es de esta manera”.

“Cuando la gente se manifestó se desató una represión brutal con la policía disparando a todo el que se cruzara por el camino en el centro de Rawson. Hay ocho personas detenidas, varios heridos y una persona en el quirófano que la iban a operar. La policía disparaba con balas de goma y apuntaban a la cabeza”, relató.

Lada dijo que “En Trelew había en paralelo miles de personas marchando al grito que se vayan todos, lo que genera emoción a 20 años del argentinazo y hay muchas similitudes en Chubut, con una clase dirigente sin legitimidad y la verdad es que no sabemos en qué va a terminar todo esto”.

Finalmente expresó que “Además han modificado la Ley de Amparos justamente para cerrar con un broche para que no se puedan presentar amparos en jueces de primera instancia y se están llevando puesta la institucionalidad; pero igual vamos a intentar todo lo posible porque no esta todo dicho”.