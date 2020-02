Lacalle Pou no invita a Cuba y Venezuela

«Hubo una crítica a los gobiernos del Frente Amplio de llevar adelante relaciones diplomáticas entre estados basada en la ideología (…) sin embargo, si hay algo que es ideología es lo que acaba de hacer el presidente (por Lacalle Pou) excluyendo de las invitaciones a la asunción a los mandatarios de los gobiernos que están acreditados diplomáticamente en este país», afirmó a esta agencia Bayardi.

Hace unos días el Gobierno electo afirmó que no iban a invitar a la asunción de Lacalle Pou a Cuba, Nicaragua y Venezuela porque «no son democracias plenas».

Sin embargo, el martes el canciller designado, Ernesto Talvi, informó que el Gobierno electo decidió invitar a los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua y no a los presidentes de esos países a la asunción del nuevo mandatario el 1 de marzo.

Por su parte, Bayardi afirmó que este hecho muestra la “incapacidad del presidente de poder dimensionar las relaciones entre los estados”.

“En campaña él dijo que los gobiernos en sus relaciones no reconocen amistades, sino sus intereses; pero ahora está borrando con el codo lo que escribió con la mano; además, que haya dicho que Cuba, Venezuela y Nicaragua son gobiernos dictatoriales muestra que tampoco conoce la política del río Bravo hacia abajo”, agregó.

Asimismo, Bayardi se preguntó cómo cataloga Lacalle Pou el Gobierno de Honduras o el de Bolivia.

“Esta señora descendiente de indígenas, que se cree rubia, anglosajona, cuando claramente es descendiente de indígenas, Jeanine Áñez, reniega a su pasado, que llevó adelante un golpe de Estado en Bolivia y desplazó a Evo Morales (2006-2019) que estaba todavía en funciones, veo que el canciller Talvi que en un momento dijo que se hablaba de golpe de Estado, en realidad no sé si concretaron la invitación, pero me parece absolutamente un despropósito”, afirmó.

Asimismo, consideró que el Gobierno electo “no tiene en claro” la realidad que vive Colombia en relación de los derechos humanos.

“Creo que si Lacalle Pou no se deja asesorar mejor y si no vence algunos arrebatos, no sólo está borrando con el codo lo que dijo sino que va a cometer errores desde el punto de vista diplomático muy grandes”, agregó Bayardi.

El actual ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, afirmó el 12 de febrero a la prensa local que el hecho de que el futuro Gobierno no invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la asunción presidencial traerá consecuencias.

El canciller indicó que le preocupa que la decisión de no invitar a esos tres países afecte a Uruguay en lo comercial e indicó que eso al nuevo Gobierno también le «debería preocupar».

Puso como ejemplo que Uruguay con Cuba tiene «muchas cosas, hay médicos cubanos que han operado a 90.000 personas de la vista gratis, con Cuba hay un proyecto lechero que se está desarrollando a través de Conaprole (Cooperativa Nacional de Productores de Leche)».

Lacalle Pou y la vicepresidenta electa Beatriz Argimón asumirán el 1 de marzo y estarán al frente del Ejecutivo hasta 2025. (Sputnik)