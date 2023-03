“La victoria de Merino con el acompañamiento de Torres es un mensaje ordenador hacia adentro de Juntos por el Cambio”

El intendente de Esquel, el radical Sergio Ongarato, reconoció que la victoria de Gerardo Merino con el acompañamiento del Senador Ignacio Torres , es un “mensaje ordenador” hacia adentro de Juntos por el Cambio y marca “un camino claro que eligieron los afiliados”.

Ongarato felicitó, a través de sus redes sociales, a Torres y Merino por el contundente triunfo que obtuvieron en las internas del domingo frente al sector que encabeza el presidente de la UCR chubutense, Damián Biss, y el derrotado Federico Massoni, un ex ministro del gobernador Mariano Arcioni.

Las elecciones internas de Trelew no solo indican un camino claro de cambio que eligen los afiliados de JxC, es un mensaje naturalmente ordenador hacia adentro de la coalición. ¡Mis felicitaciones para Gerardo Merino y Nacho Torres por el enorme triunfo!”, posteó el intendente radical en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Ongarato cobra fuerza a la luz de las peripecias que debió atravesar el radical Merino, a quien la conducción partidaria le dió la espalda mientras que Torres, el líder del PRO, lo respaldó y juntos cosecharon la mayoría de las voluntades de los afiliados.

Massoni, un pre candidato extrapartidario, había cerrado la campaña en Trelew junto al presidente de la UCR Nacional, Gerardo Morales, la referente del GEN Polo Social, Margarita Stolbizer, y el propio Biss entre otros referentes del radicalismo nacional que pretendían dar batalla dentro de la alianza.

El ex ministro de Seguridad venía de sufrir dos reveses, primero ante la Junta Electoral de JxC y luego ante el Tribunal Electoral Provincial, donde intentó sacar de carrera a Merino impugnando los avales pero no pudo hacerlo.

Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, referente del PRO y precandidato a la presidencia de JXC, felicitó a Merino y confió que junto con Torres “van a cambiar el destino de Trelew y Chubut”, augurando un triunfo el próximo 16 de abril y también en las elecciones a gobernador.