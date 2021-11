La UOCRA presiona para se trate la zonificación minera en la Legislatura

Mateo Suárez, dirigente de la UOCRA de Trelew, expresó a LU4 que desde su gremio exigirán a los diputados provinciales que le den tratamiento y aprobación al proyecto de zonificación minera para la Meseta chubutense.

“Los pobladores de los pueblos originarios de la Meseta quieren lo mismo que todos queremos, que es el trabajo con dignidad. Estamos esperando que se den los últimos pasos que faltan en la Legislatura porque eso va a generar muchas obras para nuestro gremio y para que esos pueblos puedan tener otro tipo de vida”, indicó.

El sindicalista sostuvo que “Estamos en alerta y movilización, tal como ya lo hicimos en otras oportunidades para eso se apruebe, pero le decimos a los legisladores que piensen en todo lo que falta esos pueblos y todo lo que necesitan”.

Apunándole a los sectores ambientalistas que se oponen les indilgó que “Hay un grupo minúsculo del No a la Mina, porque hablan y hablan, no saben que el río pasa a más de 100 kilómetros y parece que esa gente habla porque son pagos y andan por los pueblos molestando, diciendo no porque no”.

Luego remarcó que “Esas obras pueden generar empleo para esos pueblos y para los muchos trabajadores de nuestro gremio para que no se tenga que estar peleando por una bolsa de comida con seis artículos que te da el gobierno cuando quiere”.

Finalmente anticipó que “Vamos a acompañar a los legisladores y nos vamos a encargar que eso se trate como debe ser sin que vaya la gente del No para meter presión, eso no lo vamos a aceptar”.