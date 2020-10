La UNPSJB convoca a más voluntarios para el Plan Detectar

El lanzamiento del Plan Detectar Federal, se realizó el pasado viernes 2 de octubre en el Barrio Stella Maris de la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde la UNPSJB tuvo una activa participación a través del grupo de Voluntarios y Voluntarias de la FCNyCS. Mientras tanto se continúa con la convocatoria de estudiantes de las diversas carreras para apoyar a los equipos de salud del detectar que pronto iniciará en Puerto Madryn y Trelew

El Plan DETECTAR Federal, tiene la finalidad de realizar un diagnóstico rápido a las personas que presentan síntomas leves, permitiendo conocer el resultado en 15 minutos, y tomar las medidas de tratamiento según corresponda.

El rector de la UNPSJB, Carlos De Marziani junto a la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Lidia Blanco se reunieron con el Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud, Dr.Arnaldo Medina, el ministro de Salud de la Provincia del Chubut, Fabián Puratich, la Directora del Área Programática Sur Myriam Monasterolo y el Secretario de Salud Municipal Carlos Catala, para analizar la convocatoria de voluntarios que permitirán profundizar las acciones en territorio del DETECTAR Federal en la región.

Para llevar a cabo esta actividad el equipo técnico de Nación brinda capacitaciones a los equipos locales, Voluntarios Universitarios, en esta primera etapa de las carreras de Licenciaturas en Enfermería y Medicina (que están coordinados por la Lic. Judith Garrido y el médico Gabriel Sebastián, respectivamente) y referentes barriales para el abordaje territorial, búsqueda de casos, rastreo de contactos estrechos y seguimiento y control.

Un rol protagónico

En este marco particular y urgente, generado por la Pandemia, es fundamental que las universidades públicas asuman un rol protagónico y contribuyan activamente a la generación de acciones concretas para fortalecer las medidas implementadas por el sistema sanitario en el actual contexto de aislamiento social. Las y los Voluntarias participaron en las actividades programadas en los Barrios Stella Maris y Abasolo, donde realizaron encuestas y triage principalmente.

Desde la UNPSJB, señalaron que el resultado de la convocatoria “es altamente gratificante ya que podemos decir que la comunidad universitaria cuenta con conocimiento y voluntad para reforzar el compromiso social de la Universidad al servicio de la salud pública”.

En esta línea el Rector de la Universidad realiza una convocatoria a todos los estudiantes de la UNPSJB para sumarse al Programa de Universidades por la Emergencia al Covid 19 (PUPLEC-19). Para acceder al formulario de registro deben ingresar a la página www.unp.edu.ar. Ante cualquier duda el correo electrónico para consultas es: puplec19@unp.edu.ar

Con la implementación de test rápidos que permiten tener los resultados en minutos, el abordaje territorial se realizará de manera efectiva y los asintomáticos podrán saber si son casos confirmados de coronavirus o no. El objetivo es garantizar el aislamiento oportuno y adecuado de casos sospechosos y confirmados y desarrollar la detección y el seguimiento de los contactos estrechos por 14 días junto al acompañamiento socio sanitario de las familias afectadas.

Las/os estudiantes serán voluntarias/os, y contribuirán con el Programa de manera gratuita y solidaria y recibirán capacitaciones en competencias sanitarias. Las y los estudiantes que ya participan del programa de Voluntariado de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, convocado desde la Secretaría de Extensión de la FCNyCs no necesitan volver a inscribirse puesto que se encuentran registrados. Criterios de exclusión para la inscripción : Enfermedades crónicas, embarazo (cierto o probable) cualquier problema que este explicito como riesgo según la jurisdicción.