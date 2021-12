La Universidad ratificó su postura negativa a la zonificación minera

Con la firma de sus nuevas autoridades, la Rectora Lidia Blanco y el vicerrector Walter Carrizo, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ratificó hoy » la postura del Consejo Superior

expresada en las resoluciones 057/2018 y 001/2021. En esta última se solicitaba a la Legislatura de la

Provincia, no avanzar en el tratamiento del proyecto de zonificación y se recomendaba el tratamiento del

proyecto de ley 129/2020 de iniciativa popular», se recordó.

En el mismo tono se rechazó » el proyecto de zonificación minera que fuera aprobado el día 15 de diciembre en

la ciudad de Rawson, Chubut. Sumándonos a numerosas expresiones realizadas desde otras instituciones de la

provincia, como así también a expresiones populares que piden y exigen otras alternativas de desarrollo para

los territorios de nuestra provincia. Hace décadas que en la provincia del Chubut no existe licencia social para

la minería metalífera a gran escala. Queda esto en evidencia, no solo en las manifestaciones relacionadas a una

Iniciativa Popular que fue firmada por más de 30.000 personas, sino también por el permanente estado de

movilización en toda la provincia que existe desde que se presentó el proyecto de zonificación minera».

Por otra parte «lo que está sucediendo en nuestra provincia (represión, persecuciones, personas detenidas

ilegalmente) recuerda los momentos más oscuros de nuestra historia reciente», se cuestionó luego de lo que se solicitó públicamente que «se derogue la Ley y se detenga este escenario de crisis social».

En Chubut » hay localidades de la cordillera, meseta y costa que están sin agua, en un contexto de crisis climática global. Pero no caemos en explicaciones deterministas: la decisión política de habilitar la explotación minera a través de la zonificación, está sentenciando alternativas que nacieron en los territorios y profundizando el escenario de

crisis hídrica. Se está avanzando por sobre el derecho de los pueblos, no se está fundamentando en la

participación democrática, ni en el consenso científico. Se basa en la represión, la manipulación de la

información y el atropello de los derechos humanos, y eso no es «progreso» ni «desarrollo»

Finalmente, se recordó que «desde nuestra Universidad nos encontramos desde siempre a disposición del diálogo, la generación de propuestas y el trabajo interinstitucional en pos de otras alternativas para los territorios chubutenses y sus pobladores»