La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco fabrica alcohol en gel

Karina Gamarra, titular de la catedra de Tecnología Farmacéutica en la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB), expresó a La Posta Comodorense Radio que “hoy no se consigue alcohol y estamos esperando que nos hagan una entrega para poder abastecer de alcohol en gel a todas las sedes porque si bien hay cese de actividades académicas el personal seguimos asistiendo; por el momento sólo estamos fabricando para la propia universidad”.

La responsable del laboratorio universitario indicó que “como hay una enorme demanda en la zona, el país y el mundo, tenemos que ser un poco más solidarios y poder dejar que se haga del alcohol en gel la gente que hoy lo esta necesitando, porque si nos quedamos en la casa con la medida de higiene de lavarnos con agua y jabón estaría siendo suficiente”.

La farmacéutica hizo una advertencia especial sobre la fabricación casera y dijo que “más allá de las muchas recetas casera que hay en internet para fabricar alcohol en gel no es recomendable hacerlo, ni hoy ni nunca, porque debe ser fabricado por profesional y gente capacitada porque debe hacerse con condiciones higiénicas y las graduaciones adecuadas”.

Estimó que de firmarse los convenios necesarios, el Laboratorio que dirige “estaría en condiciones de hacerse cargo de la fabricación del alcohol en gel que podría abastecer a por lo menos Comodoro Rivadavia, pero no es una decisión que esté a mi alcance sino de los acuerdos y convenios que se firmen entre las autoridades; la predisposición esta y el recurso humano también, pero no están los insumos porque alcohol no se consigue en todo el país”.

De manera preventiva y ante la psicosis colectiva, alertó que “no es recomendable utilizar alcohol en gel de manera constante, mucho menos otros tipo de variantes del alcohol, porque van a generar una irritación y hasta podría producirse una dermatitis. La primera recomendación es lavarse con agua y jabón, mientras que si estamos en un espacio público podemos eventualmente usar alcohol en gel, pero la mejor higiene es el agua y el jabón; mientras que para las superficies podemos utilizar lavandina diluida, más o menos hay que poner un pocillo de café en un balde 10 litros”.

