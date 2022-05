La Universidad de la Patagonia se prepara para su 48 aniversario

Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, señaló a LU4 cuales son los desafíos que tiene por delante casa de altos estudios en el marco de 47 aniversario de la fundación.

“La semana pasada estuvimos reunidos en la sede de Trelew y el Consejo Superior ha tratado un temario, con modificaciones de planes de estudio, aprobación de carreras de postgrado y el informe general de cómo esta funcionando la Universidad después de la pandemia”, indicó.

Luego agregó que “Tratamos todos los temas que nos permitan ir legitimando las propuestas académicas que fueron afectadas por la virtualidad y ahora con presencialidad plena poder plasmarlas en actos administrativos porque no todas las carreras pueden complementar la virtualidad”.

Para Blanco, “Hay un desafío que no se produzca un desgranamiento de los aspirantes a la Universidad, que se cumplan en tiempo y forma con todos los requisitos para así poder retenerlos dentro de los espacios áulicos y convertirlos en ingresantes”.

“La bimodalidad de enseñanza y aprendizaje que puso en agenda la pandemia y que las universidades con muy poca experiencia hemos podido implementar y contener a los estudiantes. Muchas de estas modalidades de formación mediadas por la tecnología debemos legitimarlas como corresponde”, manifestó.

Blanco concluyó aseverando que “La Universidad va a cumplir 47 años desde su apertura en Comodoro Rivadavia y luego se fue extendiendo a las demás sedes, pero la infraestructura no se ha ampliado como se esta necesitando para dar respuesta en todas las sedes, tanto con aulas como con laboratorios”.