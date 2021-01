“La única manera de seguir bajando la curva de contagios es mantener los protocolos”

Desde el área de Salud municipal, la subsecretaria Gabriela Simunovic valoró que se está notando un leve descenso en la cantidad de casos positivos, pero insistió en que “la pandemia seguirá un tiempo más y la única manera de contrarrestarla es manteniendo distancia, usando tapabocas y sanitizantes”.

“La semana pasada nos sorprendió la cantidad de casos porque pasar de 290 a a 150 positivos para nosotros fue un descenso importante. No sabemos si la gente está de vacaciones o si realmente bajó la cantidad de contagios, pero es un dato positivo”, reconoció desde el DetectAR la subsecretaria de Salud municipal, Gabriela Simunovic

Sin embargo, advirtió que “estamos lejos de salir de la pandemia aún” y que “lo más importante es seguir con los cuidados que son los que rigen desde marzo, sobre todo el distanciamiento social y el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel en las manos y sanitización”.

La funcionaria también se refirió a los jóvenes y la irresponsabilidad en los encuentros que provoca que el virus siga circulando. “Creo que en todos lados ocurrió en línea general. Los chicos estuvieron encerrados un tiempo importante, como todos, y ahora están en el verano con ganas de salir y divertirse, que se podría hacer, pero guardando las medidas de recomendación que están desde el día 1, en grupos de no más de 10, al aire libre. No pedimos que no se junten, pero sí que lo hagan responsablemente”.

“La vacuna nos abre la puerta a otro horizonte pero nos tenemos que seguir cuidando”

Por otro lado, la subsecretaria se refirió al efecto de las primeras vacunas colocadas en Comodoro con un balance positivo y un mensaje esperanzador.

“La verdad que los reportes de reacciones adversas han sido los mismos que con la vacuna de la gripe. No ha habido reacciones adversas importantes, fueron leves como dolor en la zona de aplicación, como un síndrome gripal en los días posteriores, un poquito de fiebre. Yo, personalmente, no tuve ninguna reacción adversa”, comentó sobre las especulaciones previas que giraban alrededor de la Sputnik V.

Por último, expresó que “nosotros estamos muy esperanzados en la vacuna porque creemos que va a ser lo que nos va a abrir las puertas para volver a la antigua normalidad. No creo que prontamente pueda ocurrir esto, creo que todo este año nos vamos a tener que seguir cuidando como lo veníamos haciendo, pero sí creo que -y tengo una esperanza infinita- en que esa vacuna nos va a abrir una puerta para ver otro horizonte”.