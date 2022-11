La UCR Chubut se despega de una reunión de Juntos por el Cambio

La Mesa de Conducción de la Unión Cívica Radical de Chubut aseguró que «nada tiene que ver con la convocatoria mediante un flyer que circula, en el cual se convoca a un “Encuentro Cordillerano de JxC”, entre la UCR y el PRO el día Sábado 19/11/2.022 en Trevelin».

Mediante conunicado, la conducción puso «en conocimiento público que no ha mantenido ninguna conversación oficial respecto de este encuentro con la conducción del PRO, por lo que no sabiendo el origen del mismo, se torna inexcusable realizar las aclaraciones que corresponden.

Esta conducción también esclarece que al no tener carácter de formal el encuentro y no saber su origen, las expresiones o comunicados que se emanen de él, no tendrán carácter oficial», concluyeron.