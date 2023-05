La sorprendente foto retro de Ariel Ansaldo y su parecido a un galán de Hollywood

El exparticipante del reality Gran Hermano mostró cómo lucía a los 25 años y las comparaciones no tardaron en llegar.

Ariel Ansaldo ganó popularidad por su participación en la casa de Gran Hermano (Telefe). Ahora el mediático de 44 años generó revuelo en las redes sociales al publicar una sorprendente fotografía en la que aparece delgado, con un look similar a una reconocida estrella de Hollywood.

“¡Big Ari 25 años!!”, escribió el hermanito en su cuenta oficial de Instagram al postear una imagen en la que aparece con traje, abrazado a un amigo junto a dos mujeres. Rápidamente llegaron los comentarios de sus seguidores. “¡Qué facha!”, comentó un usuario. “Es igual a Owen Wilson”, afirmó otra persona al verlo parecido al actor de películas como Zoolander, Los Rompebodas, Cásate conmigo, Marley y yo, entre otras.

Ariel Ansaldo cuando tenía 25 años (Instagram) Ariel Ansaldo cuando tenía 25 años (Instagram)

En esta imagen Ariel luce muy diferente a como está ahora. Cabe recordar que cuando se incorporó al reality contó que había aumentado 60 kilos en los últimos dos años, durante la pandemia. Mientras que permanecía encerrado, su papá Roberto Ansaldo habló del cambio físico que tuvo su hijo en una entrevista con el ciclo A la Barbarossa (Telefe): “Hace tres años, cuando empezó el Covid, Ariel pesaba 78 kilos y yo también pesaba mucho menos, siempre fui flaquito. Pero acá en casa, comiendo, con la parrilla, no saliendo, Ariel se excedió. Yo sé que dentro de unos meses él va a volver a ser como antes”.

Owen Wilson (Crédito: Samir Hussein/WireImage) Owen Wilson (Crédito: Samir Hussein/WireImage)

“¿Te duele que le digan gordo?”, le consultó la conductora Georgina Barbarossa. Roberto le respondió: “Sí, una cosa es que una amiga te lo diga en privado, pero otra es que se lo digan adelante de cuatro millones de personas que están mirando”. De esta manera, hizo referencia a los comentarios discriminatorios que el participante solía recibir de parte de su compañero, Walter Santiago, dentro de la casa.

Ante esta situación, la producción le hizo una advertencia a Alfa con el objetivo de que dejara de agredir a su colega por su aspecto físico. “No voy a permitir que te refieras a él con términos discriminatorio. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivo de burlas ni de exclusión”, le dijo Gran Hermano. Ante ello, el participante tomó la palabra y aseguró: “Yo nunca tuve nada contra Ariel, al contrario, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado, y muchas actitudes de Ariel que hizo para sacar a muchos de acá adentro”. Luego, el participante agregó: “Yo no soy ningún tonto y no me como ningún caramelo, yo quiero cortar la relación y él provoca permanentemente hablándome cuando yo le digo ‘mirá, no me hables, tratá de no hablarme’”.

Hace unos meses se habían filtrado en Twitter unas fotos del participante de Berazategui de cuando era más joven. Visiblemente más delgado y con el pelo largo, estallaron los comentarios de sus seguidores. “Ariel no miente cuando dice que era fachero”, arrancó diciendo una usuaria. Otro lo comparó con la moda de hace 3 décadas: “Parece un cantante de cumbia de los 90″. Otro usuario mencionó que el participante había sido coordinador de viaje de egresados y le respondieron: “Alta facha, seguro que ganaba un montón en el bailongo”. Algunos hasta lo compararon físicamente con Fabián Poroto Cubero y con Lionel Scaloni.

Ariel de Gran Hermano Ariel de Gran Hermano

Ariel de Gran Hermano Ariel de Gran Hermano