La semana próxima hay un nuevo paro de colectivos por 72 horas

La Unión Tranviaria Automotor -UTA- dispuso un nuevo paro de colectivos para la semana próxima

La medida de fuerza, dispuesta ante la falta de respuestas, comenzará el martes 25 y se extenderá hasta el jueves 26, inclusive.

En el co.unicado «Sin aumento no hay transporte», el gremio informó que asistió al Ministerio de Trabajo de la Nación, sin acordar la pretendida igualdad salarial para los trabajadores representados.

«Nosotros vamos a defender nuestros salarios y las fuentes de trabajo. No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre la Nación y las Provincias.

Queremos el aumento que nos corresponde, por lo que resulta indispensable que el Congreso Nacional declare la Emergencia en el Transporte de Pasajeros del Interior», advirtieron.

» Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores. Pedimos de los Gobiernos la Lealtad y el Reconocimiento que los trabajadores se merecen.

Estamos cansados de esta falta de respeto al Trabajador. Está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir. Por ello ratificamos el estado de alerta, e informamos se dispondrá un paro de actividades en el Transporte de Pasajeros del Interior del País por 72 horas, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de octubre del corriente», definieron.

En el último párrafo del comunicado por Roberto Fernández, secretario general del Consejo Directivo, la UTA remarcó que «siempre estaremos dispuestos al diálogo permanente, y pedimos la intervención de las autoridades competentes para evitar las medidas de fuerza gremial, pero sepan que lucharemos por los derechos de los trabajadores, y sin aumento no nos detendremos, no vamos a resignar nuestro salario. Sepan que tanto los usuarios como los trabajadores somos rehenes de los gobiernos y los empresarios», concluyeron.