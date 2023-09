La Selección Argentina debuta hoy frente a Ecuador

La Selección argentina hará su debut oficial como campeona del mundo al enfrentarse hoy como local a Ecuador en la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental a las 21 horas, con el arbitraje de Wilmar Roldán de Colombia y la transmisión en vivo de TyC Sports y la Televisión Pública.

En el último entrenamiento, el entrenador Lionel Scaloni sorprendió al probar al delantero de Fiorentina Nicolás González en lugar de Ángel Di María en el once inicial. González, quien no pudo participar en el Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión, tendría la oportunidad de estar al menos en el banquillo de suplentes. Scaloni no reveló si Julián Álvarez o Lautaro Martínez serán los titulares en el ataque junto a Lionel Messi y Ángel Di María.

Después de ganar la Copa del Mundo, el equipo nacional jugó cuatro amistosos, obteniendo victorias frente a Panamá, Curazao, Australia e Indonesia. Scaloni comenzó a convocar nuevos jugadores que formarán parte del futuro inmediato del equipo, incluyendo a Walter Benítez, Facundo Medina, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho.

Por otro lado, Ecuador inicia un nuevo proceso bajo la dirección de Félix Sánchez Bas, con el objetivo de continuar la buena labor realizada por Gustavo Alfaro desde 2020 a 2022. El equipo ha disputado cuatro amistosos bajo el mando de Sánchez Bas, ganando tres y perdiendo uno ante Australia. Este será su primer encuentro oficial en una competición sudamericana.

Ecuador comenzará las eliminatorias con una sanción de tres puntos debido a un problema legal con Byron Castillo. Las probables formaciones serán las siguientes: Argentina con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, y Ángel Di María o Nicolás González. Ecuador con Alexander Domínguez; Félix Torres, Roberth Arboleda, William Pacho; Angelo Preciado, José Cifuentes, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata y Enner Valencia.