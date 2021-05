La Secretaria Nacional de Deportes en Comodoro

Inés Arrondo, secretaria nacional de Deporte y ex Leona, señaló a LU4 que se encuentra de visita en Comodoro Rivadavia por invitación del intendente Luque realizando recorridos por los clubes deportivos y una obra en la sede universitaria.

“Es una alegría de estar en Comodoro Rivadavia gracias al invitación del intendente Juan Pablo Luque, visitando clubes y la Universidad donde se hará una obra para ampliar la práctica deportiva del alumnado”, sostuvo.

Arrondo agregó que “Es un momento para priorizar los cuidados sanitarios para evitar la propagación de los contagios, es por eso que le pedimos a los Estados municipales y provinciales que sigan impulsando las actividades deportivas, pero restringiendo los espacios de encuentros; porque si lo hacemos bien serán unas pocas semanas para después volver a la actividad normal”.

La ex jugadora del equipo nacional de hockey expresó que “Le agradezco al presidente Alberto Fernández por su confianza en mi carrera deportiva y mi formación en la función pública, pero siempre digo que es un orgullo grande porque considero que en parte represento a todas las mujeres que comenzamos a llegar a estos lugares de toma de decisión”.

Respecto de la Ley del aborto, indicó que “Fue muy importante que se sancionara la ley y me parece que tiene que ver con poder decidir sobre nuestros cuerpos, en el marco de la salud pública para que la clandestinidad no se cobre la vida de miles de mujeres. Esta ley vino para eso y no deja afuera a las personas que no piensan de esta manera y los respeta”.