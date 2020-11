La SCPL está en un estado crítico y piden pensar en la sustentabilidad tarifaria

La concejal Viviana Navarro sostuvo que la prestadora de servicio se vio agobiada por la pandemia y por los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri. Solicitó que quienes tienen responsabilidades institucionales, se pongan de acuerdo para encontrar un alivio a las arcas de la SCPL.

“Es un tema que viene no solo con nuestra cooperativa sino con todas las cooperativas de toda la provincia. Durante los cuatro años anteriores, CAMMESA se encargó de poner a todas las cooperativas contra la pared con el tema de la actualización de las tarifas. Era tiro libre sin barrera. Eran aumentos sin control. Fue un negocio fenomenal. Eso hizo meya desde las cuentas de las cooperativas de las provincias y la SCPL (Sociedad Cooperativa Popular Limitada) no escapa a esa realidad”, sostuvo Viviana Navarro en diálogo con La Posta Radio.

“Comodoro sigue creciendo y necesitando servicios y la cooperativa no recibe ningún subsidio como otras empresa de la región si lo hacen”, aseveró la edil.

“Nuestra cooperativa es de todos nosotros y de Comodoro. No es que podemos pedir una ayuda a Nación porque sino deja de funcionar como otros servicios. Lamentablemente la SCPL está pasando una situación difícil y sin sustentabilidad de tarifas es difícil tener servicios de calidad”, destacó.

La concejal también recordó que la prestadora de servicio se tiene que hacer cargo del pago de las negociaciones paritarias de sus trabajadores. “Tenemos trabajadores de tres gremios que han tenido paritarias y la cooperativa ha tenido que hacer frente a esas negociaciones y a eso hay que sumarle un párate en la tarifa que no se ha actualizado. La gente dejó de pagar los servicios y se está respetando que no se le puede cortar el servicio a la gente”, subrayó.

“Yo creo que así como el municipio esta ordenado la ciudad de manera territorial, tiene que ir de la mano de prestar servicio de calidad a la gente. Vamos a tener que charlarlo y ponernos de acuerdo para que la SCPL funcione”, agregó.

En este sentido, Navarro aseguró que hay que lograr un acuerdo de todas las partes. “Ante este escenario que tenemos una prestadora de servicio que le podemos golpear la puerta y que podemos ir y pedir una refinanciación en este contexto y que nunca dejó de prestar servicio, debemos entre todos los que tenemos responsabilidades instituciones ponernos de acuerdo para que funcione como corresponde y el poder concedente entender que solo de la mano de la SCPL va a poder tener calidad de vida”, aseguró.

