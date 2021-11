La SCPL entregó los premios a las ganadoras de internet gratis por un año

La entrega fue este lunes en el salón comercial de la Cooperativa en pos de premiar a los socios del servicio, y dar la oportunidad a los vecinos de probar la calidad de nuestro Internet. Las beneficiadas de octubre 2021 fueron: Astrid Cheng y Daiana Pérez, que podrán usufructuar un servicio con tecnología de punta durante 12 meses.

Tras alcanzar los 10 mil abonados al Servicio de Internet, en este caso, de fibra óptica en Comodoro y Rada Tilly, la SCPL lanzó dos sorteos mensuales que consisten en un año de internet gratis. Desde el Consejo de Administración, Anabella Cardillo manifestó que, “estamos muy contentos de efectuar este sorteo. Es importante para nosotros sumar cada vez más usuarios a este servicio de internet, que está funcionando muy bien y vale destacar que, es fuente de mucho trabajo”.

“Obviamente, seguimos apostando al crecimiento y al desarrollo de la fibra óptica en la ciudad, así que en recompensa a todos los que confían en nosotros decidimos tener este gesto de gratitud. Este servicio es de última tecnología y estamos súper felices de poder avanzar con el enfibrado en toda la ciudad y llegar con un servicio tan fundamental”, sostuvo.

Al respecto, el coordinador del Servicio de Telefonía e Internet, Fabián Donato manifestó que, “esto es una muestra de lo bien que se pueden hacer las cosas. Este año sumamos 6900 abonados, estamos muy cerca de los objetivos planteados. Además, estamos finalizando obras claves, como la electrificación en los barrios: José Fuchs, 9 de Julio, Ceferino Namuncurá, Quirno Costa y también estamos avanzando en Las Flores, La Floresta, La Loma, Stella Maris e Industrial; e iniciando más obras en todo lo que es Kilómetro 3”.

“Más allá de los premios entregados, es una gran satisfacción la calidad de servicio que estamos ofreciendo. Luego de cumplir una meta parcial que teníamos que era llegar a los 10 mil abonados, ahora vamos por los 20 mil abonados”, comentó Donato.

Por su parte, una de las ganadoras Astrid Cheng expresó que, “justo me llamaron para anunciarme semejante sorpresa el día de mi cumpleaños, no lo creía. De verdad que es el primer sorteo que me gano y encima es uno de los servicios que más uso, así que de maravilla me cayó este regalo”. En ese marco, recordó que cuenta con internet de la SCPL desde hace 3 años y “ha sido muy eficiente, más en tiempos excepcionales donde hacemos home office. De hecho, la conectividad es impecable teniendo en cuenta que tenemos celulares, televisores y computadoras conectados en simultáneo”.

Por último, Daiana Pérez, señaló que cuando recibió el mail con la gran noticia, pensó que se trataba de una publicidad. “No lo asimilaba hasta que llegué a la SCPL. Siempre escuché muy buenas recomendaciones, ya sea por su rapidez y porque no había interferencia con el viento. Asimismo, a diferencia de otras compañías donde uno solamente tiene un número teléfono para quejarse, acá uno se puede dirigir a la Cooperativa y tener una solución a la brevedad por parte de los técnicos”, recalcó.