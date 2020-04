La SCPL denunció a Santiago por sabotaje a acueducto

“Lo que estamos recibiendo hostigamientos de parte del sindicato de José Santiago y esto viene ocurriendo desde enero con una intimación a ese sindicato para que no irrumpan en los ámbitos de trabajo. Ayer llegaron hicieron una serie de arengas que fue totalmente inaceptable”, explicó Costes.

Asimismo, agregó que “Hoy los levantamos con una suerte de maniobras en los acueductos de zona norte que afectaron la distribución en Km 17 y otros sectores, manipulando la operación de llaves que se hizo a escondidas. Por eso sospechamos de que fue José Santiago quien efectuó este sabotaje a la distribución de agua en Comodoro”.

Costes reveló que se hizo una presentación judicial por lo acontecido y adelantó que “El Consejo de Administración comenzó a desvincular a estas tres personas que ayer irrumpieron en la capacitación en Sarmiento; y no admitimos poner en riesgo ninguno de los servicios que presta la empresa por el capricho de algún dirigente gremial. El berrinche de Santiago de ayer se convierte en la desvinculación laboral de tres personas que no pueden seguir trabajando en un sector tan sensible como es la distribución de agua para tantas personas”.

