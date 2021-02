La SCPL celebró su 88° aniversario con la inauguración de la primera etapa del tendido de fibra óptica en zona sur

Hoy por la mañana, en el patio de la institución y atendiendo la situación excepcional de pandemia, se llevó a cabo el acto por el 88º Aniversario de nuestra Cooperativa que tuvo como motivo principal homenajear al personal con 25 años de servicio y jubilados. Estuvieron presentes el viceintendente de la ciudad, Othar Macharashvili; el intendente de la ciudad de Rada Tilly, Luis Juncos; concejales, funcionarios municipales, miembros del Consejo de Administración, delegados y el personal homenajeado.

De esta manera, los agentes que recibieron medallas de oro fueron: Juan Raimapo, César Cárdenas, Roberto Llanquetrú, Gonzalo Gallego, Rafael Zúñiga, Juan Aragón, Rosa Zárate, Jorge Vera, Gabriel Tebes y José Catrilaf, y los jubilados homenajeados: Enrique Cofré, José Delfín Baiz, Wilfredo Peñas, Adolfo Huenchillán, Graciela Beatriz Pérez, José Miguel Barrionuevo, Edgardo Masa, José Antiñir y Esteban Contreras.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Carlos Luque manifestó que “quienes viven en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y sienten la ciudad con compromiso y pertenencia, son testigos de nuestro afianzamiento y proyección y por ello es nuestro deber recordar a los primeros hombres que establecieron formalmente los principios de libre asociación y que eligieron el sistema cooperativo como forma de prestar los servicios”.

“También es justo resaltar la labor de otros hombres que plasmaron sus ideas en hechos concretos, desafíos como el de hacer una usina, operar un acueducto, distribuir agua y energía, brindar el servicio de sepelios e internet, logrando que nuestra entidad ocupe un sitio importante no sólo en la región, sino en el país”, valoró.

En otro tramo de su discurso, el presidente indicó que si bien la SCPL ha tenido vaivenes de la economía y la política, que no han sido favorables, “supimos mantener con orgullo los servicios para nuestros asociados, con virtudes y defectos, pero siempre priorizando atender las necesidades esenciales del socio”.

“Antes de finalizar, quiero destacar la labor de nuestros empleados, en esta situación de pandemia, para asistir a los asociados, y quiero resaltar la asistencia de nuestra Cooperativa a entidades de bien público, lo cual permite atender escenarios complejos en estos momentos particulares, acciones silenciosas pero de un valor incalculable para quienes las reciben”, detalló.

Por su parte, el viceintendente de la ciudad, Othar Macharashvili, inició su discurso acercando un fraternal saludo por parte de Juan Pablo Luque que no pudo estar presente. “El Intendente se encuentra haciendo gestiones en Nación para traer obras que mejoren y fortalezcan la prestación de los servicios públicos de nuestra ciudad” y agregó, “hay que resaltar el trabajo mancomunado de los equipos de la Cooperativa y la Municipalidad que llevan adelante un gran tarea para una futura concreción de las mismas, tanto en el área de Saneamiento como en el Sistema Acueductos”.

En ese sentido, hizo especial hincapié en cómo la ciudad viene creciendo y viviendo a un paso atípico. “Nos tocó atravesar una inundación inusitada y ahora una pandemia, donde los empleados de la Cooperativa dieron muestra de su calidad, su corazón y su predisposición con el vecino, que son nuestros asociados”.

Obra de tendido de fibra óptica en Zona Sur

En otro tramo del acto, Carlos Luque junto a Othar Macharashvili inauguraron de manera simbólica la primera etapa de tendido de fibra óptica en Zona Sur que comprende 121 manzanas, para brindar en esta primera instancia, servicio de internet a más de 1300 usuarios.

“Es un día que quedará en la historia de nuestra institución como un hito trascendental para nuestros socios. Esta obra tan anhelada, contempla en su totalidad una red de distribución que abarca 406 manzanas. La etapa que hoy quedará inaugurada comprende las avenidas Estados Unidos, Portugal, Yrigoyen y Canadá”, sostuvo el presidente de la Cooperativa.

Asimismo, expresó que antes de mediados de este año, “estaremos en condiciones de brindar fibra óptica a las 285 manzanas restantes que forman parte del proyecto, completando una de las obras más importantes del servicio de internet y telefonía de nuestra institución. La obra se lleva a cabo con tecnología de punta como es la Fibra directa al Hogar para el servicio de acceso a Internet, único en la región”.